Koronaviruksen saanut yhdysvaltalainen Emma, 12, kamppailee elämästään hengityskoneessa – ”Ihmisten täytyy ottaa tämä vakavasti”

Yhdysvalloissa koronaviruksen vuoksi hoitoon joutunut 12-vuotias tyttö kamppailee hengestään Atlantassa sijaitsevassa sairaalassa, kertoi CNN sunnuntaina. Emma-nimisen tytön kerrottiin olleen ainakin vielä lauantaina hengityskoneessa, mutta vakaassa tilassa.

Emman serkku Justin Anthony kertoi kanavalle, että tyttö oli saanut maaliskuun 15. päivä diagnoosin keuhkokuumeesta. Perjantai-iltana hänelle tehty koronavirustesti osoittautui positiiviseksi.

Emmalla ei ole serkkunsa mukaan aiemmin todettuja perussairauksia. Hän ei ole matkaillut viime aikoina eikä tiedossa ole, mistä hän on tartunnan saanut.

Anthony kertoi paikalliselle tv-kanavalle, että Emmalla oli ensin ollut kuumetta sekä muita flunssaan viittaavia oireita. Hänet lähetettiin ensin lääkäristä kotiin, mutta yskän voimistuttua hän palasi sairaalaan.

Lääkäri totesi tytöllä keuhkokuumeen, ja hänen tilansa heikentyi sen jälkeen nopeasti. Anthony kritisoi sitä, että moni olettaa koronaviruksen aiheuttaman covid-19-sairauden olevan vaarallinen vain ikäihmisille tai muille riskiryhmille, sillä hänen mukaansa Emman tapaus todistaa toisin.

– Tiedän ensikäden kokemuksella, kuinka vaarallista tämä on. Kaikki sanovat, ettei se vaikuta nuorempiin ihmisiin. Mutta tässä on 12-vuotias kamppailemassa hengestään. Ihmisten on harjoitettava sosiaalista eristäytymistä. Ihmisten täytyy pitää huolta lapsistaan. Ihmisten täytyy ottaa tämä vakavasti, Anthony sanoi.

Emma on harvinainen koronavirustapaus, sillä esimerkiksi WHO:n helmikuussa julkaiseman raportin mukaan vain 2,4 prosenttia Kiinassa tuolloin tutkituista tartunnoista löydettiin alle 18-vuotiailta. Lapset sairastuvat viruksen vuoksi vakavasti vain aniharvoin, ja sairauteen menehtyneistä alle 20-vuotiaita on ollut vain 0,2 prosenttia.

Viime aikoina esille on noussut kuitenkin huoli siitä, että yhä useammat tehohoitoon päätyneet koronapotilaat ovat olleet työikäisiä.

Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus muistutti perjantaina, että virus voi sairastuttaa ja surmata myös nuorempia ihmisiä. Hänen mukaansa eri maista kerätyt tiedot osoittavat selvästi, että alle 50-vuotiaat ovat muodostaneet merkittävän osan sairaalahoitoa tarvinneista potilaista.

– Minulla on tänään viesti nuorille ihmisille: Te ette ole voittamattomia. Tämä virus voi viedä teidät sairaalaan viikkokausiksi – tai jopa tappaa teidät. Ja vaikka ette sairastuisi, teidän tekemänne valinnat sen suhteen, mihin voitte mennä, saattavat olla elämän ja kuoleman valinta jollekin muulle, Tedros varoitti.

Tedros sanoi olevan tärkeää, että myös nuorempien on vältettävä fyysisiä kontakteja muihin sekä viruksen levittämistä ikäihmisiin ja riskiryhmien edustajiin.