Näkökulma: Armeijan kuorma-autot kuljettavat ruumisarkkuja ja koirat uupuvat – tällaista on koronan runteleman Italian arki nyt

Italialaisia järkyttää, että uuden taudin vuoksi ihmiset kuolevat nyt yksin. Hautajaisia ei pidetä, ja ihmiset ikään kuin katoavat, kirjoittaa suomalais-italialainen tietokirjailija Anton Monti.

Alex asuu perheensä kanssa Comasinan kaupunginosassa Milanossa. Hän on yleensä hyvin puhelias ja iloinen mies, mutta tällä kertaa saa erilaisen vaikutelman.

”Taloyhtiössämme kaksi henkilöä on joutunut sairaalaan viruksen aiheuttaman taudin vuoksi,” hän kertoo.

Kysyn, käykö hän lapsensa kanssa välillä puistossa.

”Puistot on suljettu. Ulos ei saa mennä. Poliisi tarkastaa, millä asialla ulkona liikkuvat ovat. Meitä myös pelottaa.”

Italialaiset ovat sosiaalisia ja he viettävät paljon aikaa yhdessä kahviloissa ja ravintoloissa. Nyt tilanne on muuttunut. Ihmiset pelkäävät toisiaan. Näkymätön vihollinen voi piiloutua kenen tahansa sisälle. On otettava etäisyyttä toisiin. Enää ei halailla, eikä jaeta poskisuudelmia.

Ulkona saa käydä ainoastaan työ- ja terveyssyistä. Kaupassa voi käydä rajoitetusti. Koiria saa ulkoiluttaa, kunhan pysyy asuinpaikkansa lähistöllä. Perheen jäsenet käyvät vuorotellen ulkona koirien kanssa. Naapurit tiedustelevat, saako koiraa mahdollisesti lainata. Kun ilta tulee, ovat koirat väsyneitä.

Milano on hiljainen. Tämä lisää dramatiikkaa. Koteihin suljetut ihmiset kuulevat 10 minuutin välein ohikiitäviä ambulansseja hälytysajossa. Yötä päivää. Väistämättä tämä saa pohtimaan kyydissä olevan kohtaloa. Onko hän matkalla teho-osastolle? Miten hänelle käy?

Mielikuvat iloisista ja nauravista italialaisista hälvenevät. Monet sanovat, että he eivät enää kestä tätä kaikkea. Varmasti tämä kauhistuttava kokemus tulee traumatisoimaan monia. Mielialat vaihtelevat. Ihmiset yrittävät rohkaista toisiaan yhteislaululla.

Sitten tulevat aavemaiset kuvat Bergamosta. Ihmiset kaikkialla Italiassa ovat järkyttyneitä, kun he näkevät hitaasti etenevän armeijan kuorma-autojen saattueen, joka kuljettaa kymmeniä ruumisarkkuja pois alueelta naapurikaupunkien krematorioihin. Bergamossa ruumishuoneiden kapasiteetti ei enää riitä. Armeijan mukaantulo kertoo siitä, mistä on kyse: tämä on sota. Nyt ei enää laulata.

Italiassa useammat ikäpolvet asuvat yhdessä. Ikäihmiset ovat keskuudessamme. Heitä ei suljeta laitoksiin. Heistä pidetään huolta kotona perheen parissa. Se parantaa ikäihmisten elämän laatua. Tämä on varmasti ollut yksi syy sille, miksi heitä nyt kuolee poikkeuksellisen paljon.

Kuolemaa on totuttu ottamaan vastaan yhdessä perheen kanssa. Italialaisia järkyttää se, että uuden taudin vuoksi ihmiset kuolevat yksin. Tartuntavaara on niin suuri, että sukulaiset eivät saa olla läsnä kuolinvuoteella. He eivät saa edes pukea menehtynyttä rakastaan tai nähdä häntä viimeistä kertaa. Hautajaisia ei pidetä. Ihmiset ikään kuin katoavat.

Tämä katastrofi on opettanut myös paljon ihmisten tavoista reagoida vaikeissa tilanteissa. Kun ilmoitettiin, että Lombardian alue suljetaan tartuntojen leviämisen estämiseksi, kymmenet tuhannet ihmiset pakenivat alueelta ja suuntasivat etelään sukulaistensa luokse tai loma-asunnoilleen. Tapahtui juuri se, mitä haluttiin estää. On selvää, että Etelä-Italian terveydenhuoltojärjestelmä ei ole sellaisessa kunnossa, että se kestäisi epidemian leviämistä.

Tuhannet uudet lenkkeilijät ilmestyivät kaduille ennen maan lähes totaalista sulkemista. Tämä johtui siitä, että eräs ministeri oli antanut ymmärtää, että lenkkeily olisi pätevä syy poistua asunnosta. Joillakin paikkakunnilla syntyi lenkkeilijöihin kohdistuvaa vihaa.

Ruokakauppojen ja apteekkien lisäksi Italiassa on pidetty auki poikkeustilassa myös tupakkakaupat. On hieman erikoista, että tupakan myyntiä on pidetty tärkeänä yhteiskunnan kannalta, kun maassa riehuu virus, joka tuhoaa sairastuneiden keuhkoja. Italiassa vallitsee tupakkakaupan valtion monopoli. Se tarkoittaa sitä, että myyntiä saa harjoittaa ainoastaan valtion luvan saaneissa tupakkakaupoissa eikä esimerkiksi marketeissa. Valtio saa verotuloja ja tupakoitsijat edes osittaista mielenrauhaa tässä vaikeassa tilanteessa.

En ole koskaan ajatellut, että Italia voisi ajautua poikkeustilaan. Maassa on ollut terrorismia, mafiasotia, maanjäristyksiä ja kaikkia mahdollisia katastrofeja. Niissä on kuollut tuhansia ja tuhansia ihmisiä. Koskaan kuitenkaan maassa toisen maailmansodan jälkeen ei ole julistettu poikkeustilaa. Se, mitä ihmiset ovat kokemassa nyt, on jotain aivan uutta ja ainutlaatuista. Se tulee muokkaamaan heidän ajatteluaan ja heidän tapaansa suhtautua kanssaihmisiin ja yhteiskuntaan.

Poikkeustila tulee joskus päättymään. Minusta tämän kriisin jälkeinen Italia tulee olemaan hyvin erilainen kuin se, johon olemme tottuneet. Toivon, että Italialle tyypillinen poliittinen epävakaus päättyisi ja maa pystyisi toimimaan yhtenäisesti ja pitkäjänteisesti ratkaistakseen ne lukuisat ongelmat, joita sillä oli jo ennen tätä katastrofia.

Toivon myös, että italialaiset, jotka ovat hyvin individualistisia, oppisivat jotain niiltä tuhansilta lääkäreiltä ja hoitajilta, jotka juuri nyt työskentelevät 12 tuntia päivässä erittäin vaikeissa ja vaarallisissa oloissa pelastaen ihmishenkiä. He ovat tämän tragedian sankarit.

Anton Monti on suomalais-italialainen tietokirjailija. Hänen kirjansa Minne menet, Italia? (Kustantamo S&S, 2019) käsittelee nyky-Italian yhteiskunnallisia ja poliittisia ilmiöitä.