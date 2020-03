Guardian: Montenegro ryhtyi julkaisemaan kotikaranteeniin määrättyjen nimiä netissä

Montenegro on määrännyt kotiinsa kaikki ulkomailta palanneet sekä sellaiset ihmiset, jotka ovat olleet tekemisissä koronavirustartunnan saaneen kanssa.

”Parempi vaihtoehto kuin koko maan laajuinen ulkonaliikkumiskielto.”

Balkanilla Montenegron viranomaiset ovat ryhtyneet julkaisemaan netissä koronaviruksen takia kotikaranteeniin määrättyjen ihmisten nimiä ja osoitteita, kertoo brittilehti Guardian. Tarkoituksena on, että ihmiset eivät näin kehtaisi rikkoa karanteeniaan.

Montenegro on määrännyt kotiinsa kaikki ulkomailta palanneet sekä sellaiset ihmiset, jotka ovat olleet tekemisissä koronavirustartunnan saaneen kanssa. Kotikaranteenin rikkomisesta voi saada rikossyytteen, mutta siitä huolimatta iso osa kotiinsa määrätyistä ei ole noudattanut käskyä.

Viranomaisten mukaan yksittäisten ihmisten tietojen julkaisu on parempi vaihtoehto kuin koko maan asettaminen ulkonaliikkumiskieltoon.

Montenegrossa todettiin ensimmäiset koronavirustartunnat viime viikolla. Maa on ottanut käyttöön järeät toimet viruksen leviämisen estämiseksi. Muun muassa lentoliikenne on pysäytetty ja ravintolat, baarit sekä suurin osa kaupoista on suljettu.

Maanantaihin mennessä maassa oli todettu 22 tartuntaa ja yksi viruksesta johtunut kuolema.