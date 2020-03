Espanjassa jo yli 2 000 ihmistä kuollut koronaan

Espanjassa koronatilanne on Italian jälkeen Euroopan synkin.

Espanjassa koronavirukseen kuolleiden määrä on noussut yli 2 000:een. Vuorokaudessa on todettu lähes 470 uutta koronakuolemaa.

Kuolemantapaukset ovat lisääntyneet nopeasti. Tuhannen kuolonuhrin rajan rikkoutumisesta kerrottiin perjantaina.

Vuorokaudessa on todettu 462 uutta koronakuolemaa. Lisäystä eilisestä on 27 prosenttia, mikä on hieman vähemmän kuin lauantaista sunnuntaihin.

Kaikkiaan Espanjassa on todettu yli 33 000 koronavirustartuntaa. Koronavirustilanne on Euroopan maista pahempi vain Italiassa.

Espanjan pääministeri Pedro Sanchez varoitti lauantaina espanjalaisia edessä olevista vaikeista ajoista.

– Meidän täytyy valmistautua henkisesti edessä oleviin erittäin koviin päiviin, Sanchez sanoi televisiopuheessa myöhään lauantaina.

Espanja ryhtyi viikonloppuna lisätoimiin epidemian vastaisessa taistelussa. Terveydenhuollon avuksi kutsuttiin kymmeniätuhansia lisätyöntekijöitä, joiden joukossa on muun muassa eläkkeellä olevia lääkäreitä ja hoitajia. Myös tilapäissairaaloiden pystytystä kiirehdittiin.

Espanjan terveysministeriö kertoi epidemian koettelevan kovimmin Madridin seutua.

– Tapausten määrä nousee, ja kasvu jatkuu tulevina päivinä, ministeriön tiedottaja Maria Jose Sierra varoitti.

Kukaan ei hänen mukaansa tiedä, milloin epidemian huippu koetaan.

Kuolleista useimmat iäkkäitä, myös nuoria sairaalahoidossa

Espanjan kuolonuhreista suurin osa yli 70-vuotiaita ja erityisesti yli 80-vuotiaita.

– Lähes 70 prosenttia tehohoidossa olevista on yli 60-vuotiaita, tiedottaja Maria Jose Sierra kertoi.

Toisaalta sairaalahoidossa on myös alle 20-vuotiaita. Heidän osuutensa on tiedottajan mukaan 1–2 prosenttia.

Espanja on määrännyt noin 46 miljoonaa ihmistä pysyttelemään kotosalla. Ulos saa mennä vain, jos kyse on tärkeistä työtehtävistä, ruokakaupassa käymisestä tai terveydenhoidollisista syistä. Myös koiran ulkoilutus sallitaan.

Sotilaita on komennettu desinfioimaan juna-asemia ja lentokenttiä. He avustavat myös pulassa olevia iäkkäitä ihmisiä.

Madrid ja Barcelona ilmoittivat loppuviikosta näyttelyhalleihin pystytettävistä tilapäissairaaloista. Esimerkiksi Madridissa paikalliseen suuren konferenssikeskukseen on tarkoitus tulla 5 500 sairaansijaa, osa niistä tehohoitoa tarvitseville. Toimella varaudutaan siihen, että sairaalahoitoa tarvitsevien määrä lisääntyy.