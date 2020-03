Katosiko hajuaistisi? Se saattaa olla merkki siitä, että levität koronavirusta tietämättäsi

Lääketieteen asiantuntijoiden mukaan on yhä enemmän todisteita siitä, että haju- ja makuaistin heikkeneminen voi olla ainoa oire koronavirustartunnasta. Brittilääkäreiden mukaan hajuaistinsa kadottaneiden tulisi eristäytyä muista, vaikka muita oireita ei olisi.

Haju- ja makuaistin heikkeneminen saattaa olla merkki koronavirustartunnasta, vaikka muita oireita ei olisi. Useat lääketieteen asiantuntijat eri puolilla maailmaa ovat ilmaisseet huolensa siitä, että ainoastaan tästä oireesta kärsivät saattavat levittää virusta tietämättään muihin ihmisiin.

Viime viikolla satoja koronavirustapauksia tutkinut saksalainen virologi Hendrik Streeck kertoi havainneensa, että jopa kaksi kolmesta koronavirukseen sairastuneesta oli menettänyt haju- ja makuaistinsa useamman päivän ajaksi. Sittemmin vastaavia havaintoja on kantautunut myös muualta maailmasta.

Perjantaina Britannian korva-, nenä- ja kurkkutautien lääkärien yhdistys ENT julkaisi lehdistötiedotteen, jonka mukaan raportit hajuaistinsa kadottaneista koronaviruspotilaista ovat lisääntyneet nopeasti. Yhdistyksen mukaan todisteet Etelä-Koreasta, Kiinasta ja Italiasta viittaavat siihen, että merkittävälle osalle covid-19-sairauteen sairastuneista on kehittynyt anosmia tai hyposmia.

Anosmialla tarkoitetaan joko väliaikaista tai pysyvää hajuaistin puutetta. Hyposmia on puolestaan anosmiaa lievempi hajuaistin heikkeneminen.

– Saksassa on raportoitu, että kahdella kolmasosalla tapauksista on havaittu anosmiaa. Etelä-Koreassa, jossa testausta on tehty laajemmin, 30 prosentilla positiivisen tuloksen saaneista on ollut pääoireenaan anosmia, kun heidän tapauksensa ovat muutoin olleet lieviä, ENT kertoi tiedotteessaan.

Tyttö poisti hengityssuojaimen kasvoiltaan haistaakseen kukkien tuoksun Pohjois-Makedonian Skopjessa viime perjantaina.

ENT:n mukaan lääkärit ovat kertoneet anosmian yleistymisestä koronaviruksen oireena muun muassa Iranissa, Yhdysvalloissa, Ranskassa sekä Pohjois-Italiassa.

– Professori Claire Hopkins on raportoinut tavanneensa tällä viikolla henkilökohtaisesti neljä potilasta, jotka ovat olleet oireettomia lukuun ottamatta hiljattain ilmaantunutta anosmiaa. Tavallisesti vastaavaa on tavattu enintään kerran kuukaudessa. Tällaiset potilaat ovat saattaneet olla tähän asti piilossa olleita viruksen kantajia, jotka ovat edistäneet covid-19-sairauden nopeaa leviämistä. Valitettavasti he eivät kuitenkaan täytä tämänhetkisiä kriteerejä testaamiselle tai omaehtoiselle eristäytymiselle, tiedotteessa huomautetaan.

”Lähes kaikilla sairaalaan tulevilla on tämä sama tarina”

ENT:n mukaan muun väestön keskuudessa virusta levittävien oireettomien tartuttajien määrää voitaisiin mahdollisesti vähentää, jos anosmia lisättäisiin karanteenin laukaisevien oireiden joukkoon ja hajuaistinsa menettäneet eristäytyisivät seitsemän päivän ajaksi. Nyt he eivät välttämättä ymmärrä tehdä tätä.

– Haluamme todella lisätä tietoisuutta siitä, että kyseessä on merkki infektiosta ja että jokaisen hajuaistin heikentymisestä kärsivän tulisi eristää itsensä. Se saattaa auttaa tartuntojen hidastumisessa ja ihmishenkien pelastamisessa, ENT:n tiedotetta laatimassa ollut ja siinä mainittu professori Hopkins kertoi New York Timesille.

Yhdysvaltain korva- ja kurkkutautilääkärien akatemia julkaisi sunnuntaina niin ikään tiedotteen, jossa se kertoi samansuuntaisia tietoja. Akatemian mukaan on yhä enemmän todisteita siitä, että haju- ja makuaistin heikkeneminen ovat merkittäviä covid-19-sairauden oireita, ja että niitä on havaittu positiivisen testituloksen saaneilla ihmisillä, joilla ei muita oireita ole ollut.

Akatemian mukaan hajuaistin heikkenemisen tulisi olla lääkäreille varoitusmerkki, jonka myötä eristäytymistä ja virustestin tekemistä pitäisi harkita vakavasti.

Oireettomien tai vähäoireisten tartuttajien pelätään levittävän tietämättään koronavirusta. Viruksen leviäminen ei näyttänyt huolestuttavan Australian Sydneyssä maailmankuululle Bondi Beachille perjantaina jalkautuneita auringonpalvojia.

Italiassa pandemiasta pahiten kärsivillä alueilla lääkärit ovat tehneet niin ikään johtopäätöksen, jonka mukaan haju- ja makuaistin heikkeneminen muutoin terveeltä vaikuttavalla ihmisellä saattaa viitata siihen, että hän on muita tietämättään tartuttava oireeton kantaja.

– Lähes kaikilla sairaalaan tulevilla on tämä sama tarina. Kun kysyt potilaan vaimosta tai aviomiehestä, he vastaavat: ”Vaimoni on vain menettänyt haju- ja makuaistinsa, mutta hän on muuten hyvässä kunnossa”. Joten hän on todennäköisesti saanut tartunnan, mutta levittää sitä lievässä muodossa, Bresciassa sijaitsevassa sairaalassa työskentelevä kardiologi Marco Metra kertoi New York Timesille.