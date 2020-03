Italialaiset, ranskalaiset, espanjalaiset ja neljännes amerikkalaisista on jo määrätty pysymään kodeissaan.

Koronaviruspandemia on saanut useat maat rajoittamaan ihmisten liikkumista ja kokoontumista. Suomessa ihmisiä on muun muassa kehotettu pysymään kotonaan ja yli 10 ihmisen kokoukset kielletty.

Ulkonaliikkumiskieltoa on väläytelty myös yhtenä vaihtoehtona Suomessa koronavirusepidemian hillitsemiseksi. Toistaiseksi näin koviin toimiin ei olla kuitenkaan ryhdytty.

IS selvitti, miten ulkonaliikkumiskieltoja on annettu eri maissa.

Kiina

Kiinassa eristyksen taso on vaihdellut paikkakunnittain. Tiukin eristys oli Wuhanissa, josta koronavirusepidemia sai alkunsa joulukuussa. Tammikuussa Kiina kielsi matkat kaupunkiin ja sieltä ulos kaikista syistä. Kaupungissa julkinen liikenne keskeytettiin ja yksityisautoilu kiellettiin pääosin, The Guardian kertoo.

Koulut ja yliopistot oli suljettu kiinalaisen uudenvuoden takia ja ne ovat yhä kiinni. Myös kaupat apteekkeja ja supermarketteja myöten olivat kiinni.

Ihmiset tuovat ruokaa Wuhanissa sijaitsevan rakennuksen asukkaille. Rakennus on eristetty aidoin, minkä takia asukkaat eivät pääse ulos eivätkä vieraat sisälle.

Eristyksen alussa ihmiset saivat lähteä kotoaan vain hankkimaan välttämättömimmät tarvikkeet tai käymään lääkärissä. Ulkona ihmisten oli käytettävä hengityssuojaa. Sittemmin eristystä kuitenkin tiukennettiin ja esimerkiksi joissain taloissa naapurikomiteat ostivat kaikille asukkaille välttämättömät tarvikkeet ja ruoat, CNN on uutisoinut.

Tärkeimmillä aloilla työskentelevät ovat päässeet palaamaan töihin, mutta koulut ovat yhä kiinni. Kauppoja on alettu avata, ja alkavasta viikosta lähtien julkinen liikenne sallitaan asteittain jälleen. Wuhanista ja Wuhaniin pääsee myös liikkumaan, jos hankkii todistuksen terveydentilastaan.

Italia

9. maaliskuuta pääministeri Giuseppe Conte ilmoitti allekirjoittavansa määräyksen, jonka myötä koko Italiassa noudatettaisiin karanteenisääntöjä. Hän muun muassa kielsi kaikki julkiset kokoontumiset ja määräsi ihmiset pysymään kotona. Esimerkiksi häät ja hautajaiset ovat kiellettyjä.

Bergamossa, johon koronavirus on iskenyt pahasti, armeija on kuljettanut ruumiita tuhkattavaksi lähialueiden krematorioihin.

Italiassa on suljettu ruokakauppoja, apteekkeja ja pankkeja lukuun ottamatta kaikki kaupat, baarit, ravintolat, kuntosalit ja uimahallit ja liikkuminen sallitaan vain kodin ja työpaikan välillä ja hätätapauksissa. Myös koulut on suljettu ja kokeet peruttu.

BBC:n mukaan asukkailla on oltava asiakirja, jossa selitetään, miksi henkilö on ulkona.

Sunnuntaina Italia vielä kiristi karanteenia ilmoittamalla, että vain valtion toiminnan kannalta olennaisimmat tehtaat ja yritykset pysyvät auki, muut keskeyttävät toimintansa.

Poliisia ovat työllistäneet karanteenimääräyksiä rikkovat ihmiset. 11–17. maaliskuuta poliisi pysäytti ja tarkasti 700 000 ulkona liikkunutta ihmistä. Näistä 43 000 rikkoi karanteenimääräystä, The Guardian kertoo.

Karanteenisääntöjen rikkomisesta voi seurata 206 euron sakko tai kolme kuukautta vankeutta.

Iäkäs mies työntää ostoskärryä mennessään supermarkettiin. Ruokakaupat ovat ainoita kauppoja, jotka ovat auki Italiassa.

Jos tartunnan saanut ihminen rikkoo määräyksiä, seurauksena voi olla paljon kovempi rangaistus. Sisiliassa poliisi löysi koronavirustartunnan saaneen miehen tekemässä ostoksia, vaikka hänet oli määrätty eristäytymään kotiinsa. Miestä syytetään ”epidemian edistämisestä” ja häntä uhkaa jopa 12 vuoden vankeusrangaistus.

Yhdysvallat

Yhdysvalloissa liittovaltion tasolla on kielletty yli 10 ihmisen kokoontumiset. Koko maan kattavaa ulkonaliikkumiskieltoa ei toistaiseksi ole ja lainoppineet kiistelevät, voisiko presidentti Donald Trump edes määrätä sellaista.

Neljäsosa amerikkalaisista on kuitenkin jo kotikaranteenissa eri osavaltioiden ja suurkaupunkien määräyksillä. Ensimmäisinä päätöksiä tekivät pahiten epidemiasta kärsineet Kalifornian, New Yorkin ja Illinoisin osavaltiot. Myös muualla valmistellaan samaa.

Suoja-asuun pukeutunut työntekijä ottaa koronavirustestiä varten näytteen New Jerseyssä sijaitsevalla parkkipaikalla.

Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom määräsi torstaina kaikki osavaltion asukkaat pysymään kodeissaan mahdollisimman paljon. Vain kaupassakäynti, läheisen auttaminen tai lääkäriin meno sallitaan. Ruokakaupat, apteekit, pankit ja bensa-asemat ovat auki, mutta käytännössä kaikki ravintolat, kuntosalit, ostoskeskukset ja kokoontumispaikat ovat kiinni.

Vastaavia määräyksiä on voimassa myös muissa osavaltioissa. New Yorkin Times Square on hiljentynyt, samoin Las Vegasin kuuluisat kasinot ovat tyhjentyneet ensi kertaa rakentamisensa jälkeen, kun Nevada määräsi perjantaina sulkemaan ne.

Lenkkeilijä Huntington Beachilla Kaliforniassa. Kaliforniassa saa ulkoilla, kunhan välttelee muita ihmisiä.

Osavaltiot ovat myös sulkeneet kouluja ja yliopistoja. Rajoitustoimet ovat usein tietyllä alueella, jossa on todettu tartuntarypäs. Koko maan sulkeutumista 50 osavaltion yhtäaikaisella päätöksellä pidetään vielä epätodennäköisenä.

Espanja

Espanjassa maanlaajuinen määräys pysyä kotona annettiin 14. maaliskuuta. Ulos saa mennä vain töihin, lääkäriin, pankkiin tai ostamaan välttämättömiä asioita. Kaikki baarit, ravintolat ja hotellit on suljettu koko maassa. Lisäksi esimerkiksi kävelyt, juoksulenkit ja pyöräily ovat nyt pannassa. Koiraa saa ulkoiluttaa vain yksi ihminen, El País kertoi.

Pääministeri Pedro Sanchez sanoi sunnuntaina pyytävänsä parlamenttia jatkamaan määräystä 11. huhtikuuta asti.

Työntekijät desinfioivat Barcelonan lentoasemaa.

Määräysten rikkomisesta voi saada sakon, joka voi olla 100 euroa tai enemmän tai jopa vuoden vankeusrangaistuksen. Keskiviikkona Teneriffalla mies tuomittiin mies 360 euron sakkoihin määräyksen rikkomisesta. Viranomaisia vastustanut mies tuomittiin myös 120 euron sakkoon vähäisten vammojen aiheuttamisesta virkamiehelle. Myös toinen mies, joka ei suostunut kertomaan henkilöllisyyttään poliisille eikä selittänyt, mitä teki ulkona, tuomittiin 360 euron sakkoihin.

Ranska

Ranskassa astui tiistaina voimaan määräys, jonka mukaan ihmiset saavat lähteä kotoaan vain ostamaan ruokaa, mennäkseen töihin tai lääkäriin tai liikkuakseen yksin. Pariisissa poliisi partioi kaduilla ja pysäyttelee autoja ja jalankulkijoita vaatien heitä esittämään sisäministeriön asiakirjan, joka selittää, miksi he ovat ulkona.

Lauantaina määräystä alettiin valvoa myös ilmasta helikoptereilla ja droneilla mahdollisuuksien mukaan.

Poliisi partioi Pariisin katuja.

Määräystä rikkovia sakotetaan. Jo keskiviikkona sisäministeri Christophe Castaner sanoi, että 4 095 ihmistä oli saanut sakon määräyksen rikkomisesta. Sakko on tällä hetkellä 135 euroa ja se saattaa nousta jopa 375 euroon, France24 uutisoi.

Saksa

Saksassa liittokansleri Angela Merkel ilmoitti sunnuntaina, että kaikki yli kahden ihmisen kokoontumiset kielletään maanlaajuisesti. Määräys on voimassa aluksi kaksi viikkoa.

Eteläisessä Baijerissa määrättiin ensimmäisenä osavaltiona jo perjantaina ulkonaliikkumiskielto, jonka aikana kodista saa poistua erityisluvalla vain töihin tai apteekkiin. Ravintolat on suljettu. Myös Ranskaan rajoittuva pieni Saarland toteutti samat toimet.

Münchenin kaduilla oli perjantaina hiljaista. Baijerissa ilmoitettiin perjantaina ulkonaliikkumiskiellosta.

Britannia

Pääministeri Boris Johnsonin hallitus on sulkenut useimmat koulut sekä pubit ja ravintolat ja vedonnut kansaan, että nämä pysyisivät kotona.

Ulkonaliikkumiskieltoa ei ole, mutta sellainen on käytännössä langetettu 1,5 miljoonalle riskiryhmään kuuluvalle henkilölle maanantaista lähtien. Terveysviranomaiset ryhtyivät viikonloppuna lähettämään jokaiselle heistä erikseen viestin aiheesta.

Intia

1,3 miljardia intialaista oli sunnuntaina 14 tunnin ulkonaliikkumiskiellossa, joka oli vapaaehtoinen, ja pääministeri Narendra Modin mukaan se testasi maan kykyä taistella pandemiaa vastaan. Pääkaupunki Delhi ja useat osavaltiot aikovat maanantaina rajoittaa maan sisäistä liikkumista.