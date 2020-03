”Me olemme sodassa” – Espanja saattaa pian yltää Italian synkkiin koronalukuihin

Espanja taistelee koronavirusta vastaan. Maassa on kansallinen hätätila.

Espanja on kovaa vauhtia seuraamassa Italian synkkiä jälkiä, kun koronavirus kylvää kuolemaa maassa.

Espanja on Italian jälkeen Euroopan toiseksi pahin koronavirusalue. Maassa vaadittiin sunnuntaina tiukempia rajoitustoimia taistelussa virusta vastaan.

Espanjan kuolonuhrien määrä nousee ja on El Pais -lehden mukaan jo yli 1800. Yli 29000 ihmistä on saanut tartunnan. 12 prosenttia tartunnan saaneista on terveydenhuollon henkilöstöä.

Jopa puolet tartunnan saaneista ihmisistä on saanut sairaalahoitoa. Tehohoitoa saa El Paisin mukaan lähes 1800 koronaviruspotilasta.

Joidenkin arvioiden mukaan Espanja saattaa yltää pian jopa Italian kaltaisiin tartuntalukuihin. Italiassa tartuntoja on tällä hetkellä lähes 60000 ja kuolemia lähes 5500.

– Me olemme sodassa, Espanjan pääministeri Pedro Sanchez sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Hän jatkoi sotavertauksia ja vaati Eurooppaa laatimaan massiivisen ja koordinoidun julkisen investointiohjelman – kuin toisen maailmansodan jälkeinen Marshall-suunnitelma.

Espanjan pääministeri Pedro Sanchez.

Reilu viikko sitten julistetun kansallisen hätätilan piti kestää Espanjassa 15 päivää. Nyt sitä ollaan pikavauhtia jatkamassa huhtikuun 11. päivään asti. Jatkaminen vaatii parlamentin hyväksynnän, mutta sitä pidetään selvänä sen jälkeen, kun suurin oppositiopuolue, oikeistolainen PP ilmoitti antavansa sille tukensa.

Sanchez toivoi kaikkien puolueiden tukea. Tämä olisi ensimmäinen kerta Espanjan neljä vuosikymmentä kestäneen demokratian aikana, kun kansallista hätätilaa jatketaan.

Sanchez myös kiitteli kansalaisten sitoutumista rajoituksiin ja puolusti hätätilan jatkamista.

– Toivomme, että tällä äärimmäisellä, dramaattisella ja kovalla toimella voimme kääntää koronaviruksen käyrän.

Espanjan synkistä koronavirusluvuista kertoessaan maan terveysviranomaiset varovasti korostivat sitä, että uusien tartuntojen määrä lauantain ja sunnuntain välillä oli laskenut 26 prosenttia.

– Yleinen kehitys kohti stabilisointia voi antaa jotakin toivoa, mutta meidän täytyy olla hyvin varovaisia, sanoi terveysviranomaisten edustaja Fernando Simon.

Espanjassa vahvistetuista tartunnan saaneista noin 6 prosenttia on kuollut, mutta Simonin mukaan todellinen prosenttiluku on alhaisempi, koska tartuntojen todellinen määrä on suurempi kuin tilastoitu lukema.

Tilastojen mukaan koronasta parantuneita on Espanjassa myös yli 2000.