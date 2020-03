Euroopassa jo yli 150 000 todettua koronatartuntaa, kuolleita 7 800

Viralliset luvut ovat mitä ilmeisimmin vain murto-osa todellisista tartunnoista.

Euroopan maissa todettujen koronavirustartuntojen määrä on noussut uutistoimisto AFP:n laskelmien mukaan yli 150 000:een. Sairaus on vaatinut 7 800 ihmisen hengen.

Pandemia on levinnyt virallisten lukujen valossa maanosista pahiten Euroopassa. Aasiassa tartuntoja on testeissä löytynyt vajaat 97 000 ja virus on aiheuttanut 3 500 ihmisen kuoleman.

Koko maailmassa tartuntoja on toistaiseksi todettu yhteensä reilut 300 000.

Viralliset luvut ovat mitä ilmeisimmin vain murto-osa todellisista tartunnoista, sillä monissa maissa testi tehdään vain niille sairastuneille, jotka tarvitsevat sairaalahoitoa.