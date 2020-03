Lähes 800 kuollutta 24 tunnissa – kuvat Italiasta vetävät hiljaiseksi

Krematoriot joutuvat kieltäytymään uusien vainajien vastaanottamisesta Pohjois-Italiassa.

Yksi pahiten koronaviruksesta Italiassa kärsivistä kaupungeista on Bergamo, jossa on jouduttu ongelmiin koronaviruksen kuolonuhrien hautaamisessa. Uutistoimisto Ansan mukaan kymmenittäin vainajia on jouduttu toimittamaan muualle Lombardiaan krematoitaviksi.

– Bergamon krematorio toimii täydellä kapasiteetilla ympäri vuorokauden. Päivässä siellä voidaan krematoida 25 vainajaa, kertoi kaupungin tiedottaja torstaina.

Hautaamista odottavia arkkuja kirkossa Serinassa Bergamon lähellä lauantaina.

– On selkeää, ettei se pysty hoitamaan viime päivien lukemia.

Pahiten koronaviruksen koettelemassa Lombardian maakunnassa raportoitiin yksin lauantaina 546 uudesta kuolemantapauksesta. Määrä on suurin, mitä toistaiseksi on ilmoitettu yhden päivän aikana. Lombardiassa on virukseen menehtynyt nyt 3 095 ihmistä.

Sky News -kanava kävi tekemässä reportaasin Bergamon pääsairaalasta, missä hoitohenkilökunta ja potilaat taistelevat äärirajoilla.

– He kiiruhtavat täynnä sänkyjä olevilla osastoilla, missä pahassa ahdingossa olevat ihmiset haukkovat henkeään ja kynsivät rintaansa ja missä letkuista pumpataan happea heidän sitä kipeästi tarvitseviin keuhkoihinsa, reportaasissa kuvaillaan.

Armeijan kuorma-autot kuljettivat 74 koronavirukseen kuolleen ruumista pois bergamolaiselta hautausmaalta kohti krematoriota.

Myös Piacenzan maakunnassa Pohjois-Italiassa on vastaava ongelma. Perjantaina krematorion kaikki tilat oli jouduttu ottamaan väliaikaisesti arkkujen säilytykseen.

Koronauhrin arkkua vietiin hautausmaalle Bergamossa maanantaina.

Nainen hyvästelee menehtyneen omaisensa Zognossa lauantaina.

– Nyt meille tulee keskimäärin 25 arkkua päivässä kun voisimme hoitaa vain 12, kertoi paikallisen krematorion johtaja. Hänen mukaansa vainajien vastaanottaminen joudutaan ehkä lopettamaan toistaiseksi.

Hän kertoo, että vainajia tuodaan krematorioon jo muualtakin.

Mies hyvästeli äitinsä Bergamossa perjantaina.

– Tämä on sama ongelma kuin Bergamossa ja juuri siksi meille tulee arkkuja kaikkialta keskisestä ja pohjoisesta Italiasta. Heilläkään ei ole enää tilaa arkkujen väliaikaiseen säilyttämiseen.

Lauantaina Italiassa ilmoitettiin virukseen kuolleen 793 ihmistä 24 tunnin aikana. Italian kuolonuhrien yhteismäärä on 4 825.

Pappi joutui toimittamaan hautajaisseremonian ilman omaisia Zognon hautausmaalla Bergamon lähellä lauantaina.

Italiassa ammatikseen pelaava Suomen maajoukkuejalkapalloilija Sauli Väisänen antoi lauantaina Twitterissä ymmärtää, ettei Suomessa olla vielä tajuttu, miten vakavia seurauksia sillä voi olla, jos ihmiset jatkavat toistensa tapaamista ja ulkona liikkumista kuten ennenkin valtiovallan varoituksista piittaamatta.

– Juttelin erään tutun kanssa. Oli ollut aamupäivällä pelailemassa kavereiden kanssa, sitten tutun perheen luona syömässä ja illaksi vielä omille porukoilleen käymään. Italiassa paikanpäällä olen nähnyt, mihin homma voi edetä. Sanoin pari valittua sanaa. PYSYKÄÄ IHMISET KOTONA!!! Väisänen kirjoittaa.