Aletaanko Yhdysvalloissa kierrättää hengitysmaskeja? Näin Trump puhui tiedotustilaisuudessa

Varapresidentti Mike Pence testataan lauantaina, koska hänen kansliansa työntekijällä on todettu koronatartunta. Trump voi hyvin ja on ”vasta” testattu.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kertoi tiedotustilaisuudessa, että hän on neuvotellut Kanadan ja Meksikon valtionpäiden kanssa uusista matkustusrajoituksista.

– Puhuimme tilapäisesti välttämättömän matkustamisen rajoittamisesta, hän kertoi puhelusta Meksikon presidentin Andrés Manuel López Obradorin kanssa.

Tarkkoja määräyksiä Trump ei antanut.

Trumpin mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Yhdysvaltojen presidentti julistaa hätätilan tartuntataudin vuoksi. Hän puhui paljon ”sodasta virusta vastaan” ja solidaarisuudesta, joka on yhdistänyt ihmisiä.

Trumpin mukaan yhteydenpito sujuu nyt hyvin osavaltioiden ja liittovaltion tasolla sekä Yhdysvaltojen ja muiden valtioiden kanssa.

Kouluissa ei tänä vuonna järjestetä kansallisia tasokokeita. Trumpin mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta maan historiassa.

Maassa on CNN:n mukaan nyt 21 240 todettua tartuntaa, joista suurin osa New Yorkin, Washingtonin ja Kalifornian osavaltioissa.

– Jokaisella amerikkalaisella on oma roolinsa tässä taistelussa näkymätöntä, kamalaa vihollistamme vastaan, Trump sanoi.

Talouden tila puhutti tiedotustilaisuudessa paljon. Monilla yrityksillä on Trumpin mukaan rankat ajat käsissään. Monenlaisia maksuja ei tällä hetkellä peritä, ja muun muassa opintolainojen lyhennyksiä ei tarvitse nyt maksaa.

Elvytyspaketin käyttöönotto on presidentin mukaan lähellä.

Tiedotustilaisuudessa presidentiltä kysyttiin, vahingoittaako tilanne pahoin hänen perheensä hotelliliiketoimintaan.

Trump vastasi, että hotellit ovat suljettu ja että tilanne iskee siten pahoin. Sanomansa mukaan hän ei ole puhunut liiketoimintaa pyörittävien poikiensa kanssa koronan vaikutuksesta heidän liiketoiminnalleen eikä Trump ole miettinyt pelastuspaketteja hotelleille.

– Minulla on paljon hotelleja, klubeja ja sellaisia, joissa ihmiset kokoontuvat yhteen. Mielestäni sellaiset on parasta sulkea.

Trumpin mukaan yritykset ovat vapaaehtoisesti tukeneet yhteiskuntaa. Ne ovat aloittaneet muun muassa hengityssuojien, koronaviruslääkkeiden ja hengityskoneiden laajamittaisen valmistamisen.

Valkoisen talon koronatyöryhmää terveysministeri Alex Azarin kanssa johtava varapresidentti Mike Pence osallistui tiedotustilaisuuteen ja kertoi tilanteesta.

Hän kiitteli kansalaisia, yrityksiä ja erityisesti uskonnollisia yhteisöjä, jotka ovat peruneet messunsa tai siirtäneet ne verkkoon.

Pence toivoo, että ihmiset lahjoittavat uskonnollisille yhteisöille rahaa myös nyt, kun he eivät fyysisesti mene paikalle.

Hallitus on lanseerannut 15 päivän kampanjan tartuntojen vähentämiseksi. Nyt on kuudes päivä ohjelmassa, jossa kehotetaan sairaita ja riskiryhmiin kuuluvia pysymään kotona. Pencen mukaan ohjelmaa on seurattu hyvin.

Pence heilutteli tilaisuudessa paperista 15 päivän ohjelmaa.

Terveydenhoitohenkilökunnalle on tilattu puoli miljardia hengitysmaskia, Pence kertoo. Rakennustyömaalla käytettäviä hengitysmaskeja voi säännösmuutoksen vuoksi nyt käyttää sairaaloissa.

Trump kertoi, että maskeja tullaan jatkossa desinfioimaan, jotta niitä voi käyttää toistamiseen. Yhdysvaltain kansallisen terveysinstituutin NIH:in infektiotautien osaston johtaja Anthony Fauci sanoi myös, että nyt etsitään uusia toimia, jotta maskit riittävät.

Pence pyysi jokaista viemään ylimääräiset hengitysmaskinsa läheiseen sairaalaan. Hänen mukaansa esimerkiksi sadasta maskista on jo paljon apua.

Mike Pencen kanslian työntekijällä on todettu koronatartunta. Pencen mukaan sairastunut voi hyvin, eivätkä oireet ole rajut.

Hän ei ole ollut Valkoisessa talossa maanantain jälkeen tai tavannut Penceä tai Trumpia. Valkoisen talon lääkärin mukaan ei ole syytä olettaa, että Pence olisi altistunut virukselle, mutta Pence ja hänen vaimonsa testataan myöhemmin lauantaina varmuuden varaksi.

Trump kertoi, että myös hänet on ”juuri” testattu ja että hän voi hyvin.

Asiantuntija-apua Valkoiselle talolle antava Fauci painotti, että kaikkien toimien tarkoitus on lieventää paljonpuhuttua sairastuneiden käyrää. Hänen mukaansa kaikkia ei tarvitse testata, jos oireet eivät sitä vaadi.

– Kun menet testattavaksi, kulutat kipeästi tarvittuja resursseja.

Hän myös pyysi ihmisiä lykkäämään sellaisia terveydenhoidon toimenpiteitä, jotka eivät ole nyt välttämättömiä.

Tulevaisuudessa ihmiset voivat ottaa itse näytteen ja antaa sen sitten terveydenhuollon työntekijälle resurssien säästämiseksi, Fauci toivoo.

Trump toivoo, että Kiina olisi kertonut asiasta aiemmin.

– Kiinalaiset ovat menneet helvetin läpi, presidentti Xin kanssa keskustellut Trump kertoi.

Hänen mukaansa Yhdysvaltojen toimet Euroopan-matkustamisen rajoittamisen suhteen olivat oikeat, ja siitä kertoo se, että monet Euroopan maat ovat myöhemmin sulkeneet rajojaan.