Jälleen uusi synkkä ennätys: Italiassa liki 800 koronakuolemaa päivässä

Pahiten koronaviruksen koettelemassa Lombardian maakunnassa Italiassa raportoitiin lauantaina 546 uudesta kuolemantapauksesta.

Määrä on suurin, mitä toistaiseksi on ilmoitettu yhden päivän aikana. Lombardiassa on virukseen menehtynyt nyt 3 095 ihmistä.

Koko Italiassa kuoli 24 tunnin aikana virukseen 793 ihmistä, mikä on jälleen uusi ennätysluku. Perjantaina uhreja oli 627. Italian kuolonuhrien yhteismäärä on 4 825.

Jo torstaina Italia nousi Kiinan ohi kuolinluvuissa. Italia johtaa koronakuolemien määrää maailmassa. Kaikista uhreista 38,3 prosenttia on Italiasta.

Italiassa on todettu 53 578 virustartuntaa, mikä on 6 500 tapausta enemmän kuin perjantaina. Viranomaisten mukaan yli 6 000 henkilöä on toipunut täysin sairaudesta. Tehohoidossa on 2 857 henkilöä.

Lombardian terveysviranomaisten johtaja Giulio Gallera kertoi, että maakunnan koronatartuntojen määrä nousi lauantaina 3 251 tapauksella yhteensä 25 515 sairastuneeseen.

Maailmanlaajuisesti virus on vaatinut nyt yli 12 000 kuolonuhria, laskee AFP.