Laskelma: Koronavirus rajoittaa jo lähes miljardin ihmisen arkea

Tartuntojen määrä kasvaa ärhäkkäästi. THL:n mukaan virusta on tavattu jo 176 maassa.

Koronaviruksen tarttumista hidastavat toimet rajoittavat maailmanlaajuisesti jo noin 900 miljoonaa ihmisen liikkumista. Rajoituksia liikkumiselle on julistettu 35 maassa, myös Suomessa.

Uutistoimisto AFP:n laskelmien mukaan 600 miljoonaa ihmistä on pakottavien rajoitusten piirissä, eli rajoitukset perustuvat määräykseen, eivät suositukseen.

Yhdysvalloissa liikkumista on rajoitettu jo useissa osavaltioissa, ja yhteensä viidesosaa yhdysvaltalaisista on käsketty pysyttelemään kotona.

Tiedossa on lisäksi, että ainakin Kolumbia ja Tunisia ovat lähipäivinä määräämässä eristystoimia.

Esimerkiksi Sveitsissä ei toistaiseksi ole annettu määräystä pysyä kotona, mutta maa on kieltänyt yli viiden ihmisen kokoontumiset. Lisäksi maa kielsi sakon uhalla, ettei toista ihmistä saa mennä kahta metriä lähemmäksi.

Vaikka koronavirus iskee voimakkaimmin vanhuksiin, Maailman terveysjärjestön WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus vetosi nuoriin, jotta nämä eivät suhtautuisi koronaviruspandemiaan liian kepeästi.

– Ette ole voittamattomia. Tämä virus voi viedä teidätkin viikoiksi sairaalaan tai jopa tappaa, Ghebreyesus kirjoitti Twitterissä.

Vaikka nuori ei sairastuisikaan, hänen valintansa voivat olla elämän ja kuoleman kysymys jollekulle toiselle, WHO:n johtaja tähdensi.

Vuorokaudessa 13 000 tartuntaa

Maailman koronavirustartuntojen määrä oli lauantaina noussut AFP:n laskennan mukaan lähes 272 000:een. Sairauteen on kuollut 11 400 ihmistä.

Todettujen tartuntojen määrä lisääntyi perjantaista lähes 13 000:lla ja kuolleiden määrä 272:lla.

Suomen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan virusta on tavattu virallisesti jo 176 maassa.

Pahimmin virus on Kiinan ohella koetellut Italiaa ja Irania. Italiassa kuolonuhreja on yli 4 000, mikä on ylittänyt jo Kiinan luvun.

Iranissa puolestaan kerrottiin lauantaina lähes tuhannesta uudesta tartunnasta ja yli sadasta kuolemasta. Virukseen on Iranissa kuollut yli 1 500 ihmistä.

Myös Espanjassa tilanne on hälyttävä: koronavirukseen on kuollut yli 1 300 ihmistä, ja tartunnan saaneita on raportoitu enemmän kuin Iranissa, yhteensä lähes 25 000.

Vahvistetut tartunnat ovat todennäköisesti vain murto-osa kaikista tapauksista. Monissa maissa testataan lähinnä niitä sairastuneita, jotka tarvitsevat sairaalahoitoa.

Ruotsissa 20 viruskuolemaa

Koronavirustartunnan kasvavat myös Suomen lähialueilla, Baltiassa ja Ruotsissa.

Ruotsissa koronaviruksen aiheuttamien kuolemien määrä nousi lauantaina 20:een. Terveysviranomaisten mukaan Ruotsissa on todettu yhteensä 1 746 tartuntaa.

Suomessa oli lauantaina varmistettu yhteensä 521 koronavirustartuntaa. Ruotsissa määrä on siis yli kolminkertainen Suomessa tiedossa oleviin tartuntoihin nähden.

Baltian maissa eniten todettuja tapauksia on Virossa, jossa tartuntojen määrä on noussut yli kolmensadan.

Liettuassa on varmistettu 69 tartuntaa. Siellä sairaus on vaatinut myös Baltian maiden ensimmäisen kuolonuhrin riskiryhmään kuuluneen iäkkäänpuoleisen naisen kuoltua perjantaina sairaalassa. Viranomaiset epäilevät, että naisen tartunta oli peräisin aiemmalta sairaalakäynniltä.

Latviassa virusta on löydetty 124 ihmiseltä. Joukossa on yksi kansanedustaja. Hänen kanssaan tekemisissä olleita muita parlamentaarikkoja on kehotettu ryhtymään omatoimisesti karanteeniin.