Koronarokotteita kehitetään nyt kovaa vauhtia – israelilainen yhtiö lupaillut tuloksia jo viikoissa

Rokotteita koronavirusta vastaan kehitellään nyt kovaa vauhtia.

Rokotteen kehittäminen COVID-19-tautia vastaan on vaikeaa ja kallista. Koronavirusrokotteita ei ole olemassa, joten kyse on pioneerityöstä. Hankkeita on maailmalla useita.

Mutta milloin tulee valmista? Näyttää siltä, ettei tehokasta rokotetta saada markkinoille tähän hätään, pandemian ensimmäiseen aaltoon.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on kertonut toivovansa, että saksalainen biofarmayhtiö CureVac saisi kehitteillä olevan koronarokotteensa valmiiksi jo ensi syksyksi. Se voi olla kuitenkin liian optimistista, sillä rokotteen turvallisuutta ja tehoa pitää testata perusteellisesti ennen käyttöönottoa. Yleisimmin veikataan, että rokotteita alkaa valmistua vasta ensi vuonna.

CureVacin tuotantolaitokset riittäisivät 100 miljoonan rokotteen tuottamiseen vuodessa, kertoi kumppaniyhtiö Dievinin toimitusjohtaja Friedrich von Bohlen saksalaislehti Rheinische Postille. CureVac on valmis aloittamaan rokotteen kliiniset kokeet kesällä.

– Jos tarvitsemme mikrogramman valmistetta per rokote, niin kuin CureVacin hiljattain valmistuneessa vesikauhurokotteessa, voisi yhdellä kilolla valmistetta rokottaa miljardi ihmistä, von Bohlen kertoi.

– Jos annostus on korkeampi, tarvitaan rokotevalmistetta selvästi enemmän.

Rokote perustuu niin sanottuun lähetti RNA:han, joka on kopioitu koronaviruksen perimästä. Rokotteen toivotaan laukaisevan ihmisen immuunipuolustuksen tuottamaan virukselle vasta-aineita.

Yhdysvaltain kansallisen terveysinstituutin NIH:n rahoittama rokotehanke on sekin jo pitkällä. Kliiniset kokeet 45 vapaaehtoisella on aloitettu. Moderna Therapeutics -yhtiön koerokote on nimeltään mRNA-1273. Sekin perustuu lähetti-RNA:han.

Israelilainen Migal on kehittänyt jo vuosia rokotetta kanojen korona­virukseen. Nyt tutkimuslaitos säätää laitteitaan käsittelemään SARS-CoV-2-virusta. Migal on lupaillut tuloksia jo viikoissa, mutta valmisteen pitää ennen markkinoille tuloa läpäistä kliiniset testit ja saada viranomaisten hyväksyntä. Edellä mainittujen lisäksi rokotehankkeita on myös mm. Kiinassa ja Etelä-Koreassa.