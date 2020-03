Britannian baarit olivat auki viimeistä iltaa – ihmiset säntäsivät juhlimaan ja hamstrasivat alkoholia kaupoista

Ihmiset seurasivat pubeissa pääministeri Boris Johnsonin tiedotustilaisuutta, jossa hän määräsi kaikkia ravintoloita sulkemaan ovensa.

Britannian pääministeri Boris Johnson piti perjantai-iltana tiedotustilaisuuden, jossa määräsi muun muassa kaikkia ravintoloita, teattereita ja kuntosaleja sulkemaan ovensa mahdollisimman pian. Samassa yhteydessä hän vetosi kansalaisiin, että nämä pysyisivät kotonaan.

– Jotkut ihmiset saattavat tietenkin tuntea kiusausta lähteä ulos tänään. Sanon näille ihmisille, että olkaa hyvä ja jättäkää se tekemättä, Johnson sanoi.

Vetoomus ei kaikkia hetkauttanut. Daily Mailin mukaan ihmiset ympäri maan säntäsivät perjantai-iltana juhlimaan viimeistä kertaa. Osa suuntasi kauppoihin hamstraamaan alkoholia koteihinsa. Kukaan ei tiedä, milloin baarit ovat auki seuraavan kerran. Johnsonin mukaan kielto on voimassa toistaiseksi ja tilannetta tarkastellaan kuukausittain uudelleen.

Lontoolaisessa Red Lion -pubissa pääministerin uudet linjaukset otettiin vastaan olutlasien ääressä.

Britannian hallitus on BBC:n mukaan lupautunut maksamaan korvauksia kaikille, joiden työpaikka joudutaan sulkemaan koronaviruksen vuoksi. Korvauksen määrä on 80 prosenttia työntekijän palkasta, kuitenkin korkeintaan 2 500 puntaa kuukaudessa (2 700 euroa). Työnantajat kuvailevat päätöstä helpottavaksi, sillä moni yrittäjä on pelännyt joutuvansa konkurssiin.

Osa juhlakansasta oli pukenut ylleen hengityssuojat.

Päätös baarien sulkemisesta ei ole miellyttänyt kaikkia. Muun muassa Wetherspoon-pubiketjun perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Tim Martin on aiemmin kritisoinut brittihallituksen kehotuksia välttää pubeissa käyntiä ja kieltäytynyt sulkemasta omia ravintoloitaan. Hän totesi perjantaina ennen Johnsonin tiedotustilaisuutta Sky Newsille, että baarien sulkeminen olisi ylimitoitettu toimenpide.

– Supermarketeissa on paljon enemmän tungosta kuin pubeissa. Virus on levinnyt pubeissa tuskin lainkaan. Sulkeminen olisi ylimitoitettu toimenpide sekä liiketoiminnan että maalaisjärjen kannalta ajateltuna, Martin kommentoi Sky Newsille perjantaina.

Martinin kommentit nostattivat sosiaalisessa mediassa nopeasti kohun, jossa vaadittiin boikotoimaan Wetherspoon-ketjua nyt ja tulevaisuudessa, kun baarit ovat taas auki.

Baarin asiakkaat poseerasivat kuvaajalle hymyssä suin Newcastlessa.

Baaritiskillä riitti asiakkaita vielä pääministerin tiedotustilaisuuden jälkeenkin.

Britanniassa on lauantaiaamupäivään mennessä vahvistettu 3 983 koronavirustapausta. Niistä 177 on johtanut kuolemaan.