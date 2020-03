Yhdysvaltalainen Fuscon perhe menetti jo neljännen jäsenensä koronavirukselle – kolme sisarusta edelleen hengityskoneessa

Parikymmentä muuta Fuscon perheen sukulaista odottelee vielä omien koronavirustestiensä tuloksia karanteenissa.

Ilta-Sanomat kertoi torstaina Yhdysvaltain New Jerseyssä lähtöisin olevasta Fuscon perheestä, jonka kolme jäsentä oli kuollut koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-sairauteen. Kolmen perheenjäsenen kerrottiin olevan samasta syystä sairaalassa kriittisessä tilassa.

Myöhemmin torstaina perhe menetti myös neljännen jäsenensä koronavirukselle. Perheen asianajaja ja sukulainen Roseann Paradiso Fodera vahvisti NJ.com-uutissivustolle Vincent Fuscon, 53, menehtyneen Freeholdissa sijaitsevassa sairaalassa.

Vincent Fuscon äiti Grace Fusco, 73, oli kuollut samassa sairaalassa keskiviikkoyönä. Hän ei ehtinyt kuulla, että hänen kaksi lastaan oli jo ehtinyt kuolla viruksen aiheuttamaan sairauteen ennen häntä.

Ensin perheen jäsenistä kuoli Rita Fusco-Jackson, 55, joka menehtyi viime viikon perjantaina. Hänen koronavirustartuntansa varmistui testillä vasta kuoleman jälkeen.

Myöhemmin samana päivänä myös naisen veli Carmine Fusco menehtyi.

Perjantaina sairaalahoidossa oli edelleen kolme muuta Grace Fuscon lasta. Parinkymmenen muun perheen sukulaisen kerrottiin odottavan testiensä tuloksia karanteenissa kotonaan.

– Jos he eivät ole hengityskoneessa, he ovat karanteenissa. Tämä on surkeaa. He eivät voi edes surra normaaliin tapaan, Paradiso Fodera sanoi NBC Newsille.

Perheen tartunnat on yhdistetty hevoskouluttaja John Brennaniin, 69, joka oli ensimmäinen koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuollut New Jerseyn asukas. Brennan oli osallistunut hiljattain Fuscon perheen järjestämälle illalliselle.