Trump tuohtui NBC:n toimittajalle koronaviruksesta tiedottaessaan – ”Sanon, että sinä olet kamala toimittaja”

NBC Newsin toimittaja Peter Alexander sai presidentiltä niskaansa täyslaidallisen, kun kysyi, mitä tällä olisi sanottavanaan viruksen leviämisestä peloissaan oleville kansalaisille.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei pitänyt NBC News -kanavan kirjeenvaihtajan Peter Alexanderin kysymyksestä perjantaina järjestetyssä, koronavirukseen liittyvässä tiedotustilaisuudessa. Trump silmin nähden tuohtui Alexanderille ja sätti tätä muun muassa sensaatiohakuisuudesta.

Tilanteesta kuvatut videot lähtivät oitis leviämään sosiaalisessa mediassa. Videon julkaisi muun muassa sosiaalisen median uutissivusto NowThis News:

NBC Newsin artikkelin mukaan Trump vaikutti vähättelevän kansalaisten huolta sanomalla, että koronavirukseen kehitetyt lääkehoidot antavat aihetta optimismiin. Yhdysvaltain kansallisen terveysinstituutin NIH:in infektiotautien osaston johtaja Anthony Fauci kuitenkin totesi samassa tilaisuudessa, että kaikki kyseisten lääkehoitojen testaamisessa saadut todisteet ovat erittäin hataria, eikä kyse ole kliinisten kokeiden tuloksista.

Tästä huolimatta Trump sanoi olevansa ”hyvillä mielin” kyseisistä lääkkeistä. Hän kertoi liittovaltion hallinnon tilanneen niitä jo ”miljoonia yksiköitä”.

Alexander kysyi Trumpilta, onko mahdollista, että hänen positiivinen suhtautumisensa antaa amerikkalaisille valheellista toivon tunnetta. Trump sanoi, ettei usko näin olevan.

– Se voi toimia, tai voi olla toimimatta. Minulla on hyvä tunne asiasta. Siinä kaikki, se on tunne, Trump jatkoi.

Trump kertoi toimittajille hallintonsa ponnisteluista koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi.

Presidentin pinna näytti kiristyvän Alexanderin seuraavasta kysymyksestä.

– Mitä sanoisitte amerikkalaisille, jotka ovat kuitenkin peloissaan? Lähes 200 kuollutta, 14 000 sairastunutta, miljoonia, jotka pelkäävät nyt – niin kuin olette nähnyt. Mitä sanoisitte amerikkalaisille, jotka nyt katselevat teitä ja ovat peloissaan? Alexander kysyi.

– Sanon, että sinä olet kamala toimittaja. Näin minä sanon. Mielestäni tuo oli todella ilkeä kysymys, Trump vastasi tiukkaan äänensävyyn.

– Amerikkalaiset etsivät vastauksia ja he etsivät toivoa. Ja sinä haet sensaatiota, presidentti jatkoi.

Hän toisti vielä aiemmat sanansa ”hyvästä tunteesta”, joka hänellä on lääkehoitoihin liittyen.

Pence vastasi kysymykseen

Myöhemmin tilaisuuden aikana toinen toimittaja kysyi Trumpilta, onko tämän mielestä sopivaa ”räjähtää” Alexanderille tilanteessa, jossa Yhdysvallat on parhaillaan. Trump vastasi myöntävästi.

– Olen toiminut Peterin kanssa pitkän aikaa. Mielestäni Peter ei ole hyvä toimittaja, Trump perusteli.

Myöhemmin Alexander kertoi MSNBC:lle, että hänen tarkoituksenaan oli heittää Trumpille ”pehmeä pallo” eli esittää kysymys, johon vastaamalla tämä saisi mahdollisuuden rauhoitella pelkääviä kansalaisia.

– Asian ydin on se, että tässä on presidentti, jonka kokemukset elämästä ovat hyvin erilaisia verrattuna siihen, mitä suurin osa amerikkalaisista kokee kaikkialla maassa juuri nyt. Hän ei ole se, joka todennäköisesti on huolissaan taloudestaan, tulevaisuudestaan tai siitä, mistä saada rahaa laskujen tai vuokran maksamiseen. Niin kuin nähtiin, presidentille ehdotettiin mahdollisuutta rauhoitella heidän tunteitaan, mutta sen sijaan hän purki kaiken minuun, Alexander sanoi CNN:n mukaan.

Alexanderin kysymykseen vastasi tilaisuuden lopussa varapresidentti Mike Pence, joka kehotti kansaa olemaan pelkäämättä ja pysymään valppaana.

Pence kuitenkin lisäsi, että vakavan sairastumisen riski on useimpien yhdysvaltalaisten kohdalla matala.