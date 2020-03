Saksan hotellit sulkeutuvat – automatkailija Tuulan pelkona yö henkilöautossa

Keski-Euroopan rajat ovat auki kauttakulkijoille, mutta hotellit sulkevat oviaan. Henkilöautolla matkustava Tuula Räsänen koki jännityksen hetkiä etsiessään majoitusta Saksassa. IS seuraa kolmen suomalaisen autoseurueen kulkua Etelä-Euroopasta Suomeen.

Henkilöautolla liikkuvien Tuula ja Eko Räsäsen matka Etelä-Espanjan Benálmadenasta kohti Suomea on sujunut odotuksia paremmin. Pari ylitti jo rajat Espanjasta Ranskaan ja Ranskasta Saksaan.

Kohti Travemündea ajavien Räsästen suunnitelmissa oli perjantaina poiketa pääteiltä vuoristoon ja nauttia matkanteon ohessa Saksan vuoristomaisemista.

– Vielä torstaina löysin meille ongelmitta majoituksen, mutta perjantaina melkein kaikki hotellit olikin suljettu. Jossain vaiheessa mietin jo, joudummeko yöpymään autossa, Tuula Räsänen kertoo.

Eko ja Tuula Räsänen aikoivat nauttia Saksan maalaisseudun maisemista ennen Travemünden lauttaan nousemista, mutta huono hotellitarjonta ajoi heidät Hannoverin suuntaan.

Majapaikka löytyi lopulta kylästä Hannoverin läheltä. Majatalossa yöpyi heidän lisäkseen vain yksi asiakas.

– Tuntui siltä, että hotellivirkailija otti meidät sisään armosta. Kohta Saksassa on varmaankin kaikki hotellit kiinni.

Liikennettä Saksassa.

Mitä pohjoisemmaksi Räsäset Saksassa kulkivat, sitä autiommaksi tiet ja kadut muuttuivat. Koronavirusvaara oli sulkenut alueen ihmiset koteihinsa.

– Kun hotellissa kerroin, että lähdimme matkaan Espanjasta, vastaanottovirkailija siirtyi askel askeleelta kauemmas. Hän myös kysyi, onko meiltä mitattu kuume. Pääsimme kuitenkin hotelliin.

Räsäsillä on laivalippu Travemündeen lauantai-illaksi. Lauttaliikennettä Travemündesta Helsinkiin liikennöidään, vaikka Suomi on sulkenut rajansa.

– Meillä on enää kolmen tunnin ajomatka satamaan, Tuula iloitsee.

– Katselin tänään Espanjan uutisia ja olen todella mielissäni, että olemme jo täällä asti tulossa. Siellä tilanne näyttää tosi pahalta. Määräykset tiukkenevat.

Suomessa Räsäsiä ja muita ulkomaalta kotimaahan palaavia odottaa kahden viikon karanteeni.

Ranskan raja ylittyi ongelmitta

Portugalin Espanjan puoleiselta rajalta torstaina etenemään päässeet Hjalte ja Pirkko Karlsson ajoivat perjantain reipasta tahtia. He halusivat pois vakavasta koronaviruskriisistä kärsivästä Espanjasta pois mahdollisimman nopeasti.

– Aamu-usvan peittämässä Espanjassa oli jotakin pelottava. Rajalla helpotti! Tuntui, että suorastaan rakastan Ranskaa, Hjalte Karlsson kuvailee tunnelmiaan.

Karlssonien perjantain ajotaipale alkoi Espanjassa sumuisten ja autioiden maisemien keskellä.

Asuntoautolla liikkuvat Karlssonit ylittivät Ranskan rajan Baskimaalla sijaitsevan Irunin kohdalta ongelmitta.

– Rajaviranomaiset vilkaisivat Portugalin ja Espanjan rajalla täytetyn dokumentin, katsoivat passit, ja toivottivat hyvää matkaa. Kaikilla rajoilla viranomaiset ovat olleet ystävällisiä, Hjalte kertoo.

Ranskassa suomalaisautoilijoita ei pysäytetty kertaakaan ja liikenne oli rauhallista. Matkaa taittui päivässä 825 kilometriä. Yöpymispaikan Karlssonit löysivät helposti Magescqin kylästä.

– Tämä on virallinen, viheralueiden ympäröimä tieparkki ja tässä voi yöpyä ihan rauhassa. Yöpyjiä on muitakin. Kukaan ei sentään grillaa, mutta tunnelma on hyvä.

Hjalte ja Pirkko Karlsson yöpyivät perjantaina rentoutuneissa tunnelmissa vehreällä parkkipaikalla Magescqissa. Ranskan rajan ylitys oli helpotus.

Muut Portugalista Karlssoneiden kanssa lähteneet asuntoautoilijat ovat lähteneet omia teitään.

– Olen tosi sosiaalinen ja on vaikea olla puhumatta muille karavaanareille, mutta yritän nyt välttää sitä. Onhan se turhaa riskinottoa näinä aikoina.

Kapellskär–Naantali-lautta liikennöi yhä

Lokakuusta asti tien päällä olleet Nora Kumpulainen ja Aleksi Heiskanen olivat perjantaina Ruotsissa, lyhyen lauttamatkan päässä koti-Suomesta.

– Ruotsissa ei ole näkynyt mitään normaalista poikkeavaa. Ihmiset ovat liikkeellä, eikä kenelläkään näkynyt esimerkiksi hengityssuojia, Kumpulainen kertoo.

Kumpulainen ja Heiskanen aloittivat paluumatkan Espanjasta Suomeen tiistaiaamuna. Perjantai-iltana he nousivat Ruotsin Kapellskäristä Naantaliin kulkevaan lauttaan, ja Naantalista pari aikoi suunnata kotiin Helsinkiin.

– Suomeen paluusta on hyvät fiilikset, tosin kahden viikon karanteeni hieman harmittaa. Aiomme kuitenkin kiltisti olla kotona, vaikka aika kävisi tylsäksi.

Viisi kuukautta reissussa ollut nuori pari aikoo täyttää jääkaapin karanteeniaikana tilaamalla ruuat kotiin.

– Onneksi Helsingissä on tosi hyvät kotiinkuljetuspalvelut kaikissa asioissa. Ei ole pakko lähteä ulos. Jo lautalla aloittelemme karanteenia ottamalla eväät mukaan ja pysyttelemällä hytissä.