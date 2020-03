Italian koronakuolemissa jälleen ennätysluku: 627 uhria päivässä

Pahiten maailmassa koronaviruksesta kärsivässä Italiassa kuolonuhrien määrä nousi jo yli 4 000:een.

Italian viranomaiset ilmoittivat perjantaina 627 uudesta kuolemantapauksesta vuorokauden aikana. Määrä on suurin, mitä Italia on tähän mennessä raportoinut. Edellinen suurin lukema oli keskiviikolta, jolloin kerrottiin 475 kuolemasta.

Covid-19-viruksen vuoksi Italiassa on menehtynyt jo 1 500 ihmistä edellisten kolmen päivän aikana.

Päivälukemat on nyt suurempia kuin Kiinassa maan epidemiahuipun aikana.

Perjantaihin mennessä Italiassa on kuollut viruksen vuoksi jo 4 032 ihmistä, mikä on eniten missään maassa. Korona on todettu yhteensä 47 021 ihmisellä.

60 miljoonan asukkaan Italia vastaa nyt jo 36,6 prosentista koko maailman ilmoitetuista koronakuolemista.

Italian hallitus aikoo jatkaa julkisten tapahtumien järjästämiskieltoa yli aiemman maaliskuun 25. päivän takarajan yli. Myös suuri osa liikkeistä on pidettävä suljettuina.

Osa maakuntien ja kaupunkien johtajista on vaatinut hallitukselta tiukempia rajoituksia, kuten ulkoilukieltoa ja kaikkien kauppojen sulkemista sunnuntaipäivien ajaksi.

Aiemmin perjantaina Valkoisen talon koronavirusasiantuntija Deborah Birx huomautti ”huolestuttavasta” kehityksestä, mitä muualta päin maailmaa, etenkin Italiasta kerrotaan.

– Tutkimme saamiamme tietoja siitä, että on ilmennyt merkkejä myös alle 20-, 19-vuotiaiden ja nuorempien sairastumisesta vakavasti, mutta suurin osa heistä on toipunut.

– Italiasta tulee toinen huolestuttava tieto, että kuolinlukemat ovat kaksi kertaa suurempia miespotilailla kuin naisilla kaikissa ikäryhmissä, Birx totesi.