Italia kovensi rajoituksia, sakkoja jaettu yli 53 000 – Rooman pormestari uhkailee armeijalla

Paikallisen median mukaan Italian hallitus harkitsee parhaillaan vakavasti armeijan määräämistä apuun, jotta kansalaiset saataisiin pysymään kodeissaan.

Yllä oleva, Reutersin koostama grafiikkavideo havainnollistaa, kuinka koronavirus levisi ympäri maailmaa.

Eri puolilla Italiaa on perjantaina kiristetty koronaviruksen leviämisen hidastamiseen tähtääviä rajoituksia. Reutersin mukaan esimerkiksi Veneton alueella suljettiin puistot, eivätkä asukkaat voi enää käydä niissä kävelyllä edes yksinään.

Emilia-Romagnan alueen viranomaiset puolestaan kielsivät lenkkeilyn ja pyöräilyn.

– Meillä on jo satoja kuolleita. Mitä vielä tarvitaan, että ihmiset ymmärtävät tämän tragedian, jonka kohtaamme? Emilio-Romagnan alueen koronavirustorjunnasta vastaavan yksikön johtaja Sergio Venturi kysyi.

Italiassa on tähän mennessä todettu 41 035 vahvistettua koronavirustartuntaa. Kuolemaan viruksen aiheuttama sairaus on johtanut 3 405 potilaan kohdalla.

Noin 7000 sotilasta on jo määrätty Italiassa tarkastamaan hallintorakennusten ja turistikohteiden liepeillä liikkuvia ihmisiä. Perjantaina sotilaat tarkastivat kulkijoiden papereita Milanon Piazza Duomolla.

Reutersin lähteen mukaan kuolonuhrien lukumäärä pahiten kärsineellä Lombardian alueella nousi viimeisen vuorokauden kuluessa 380:lla. Jos tieto pitää paikkansa, Lombardiassa on kuollut koronaviruksen johdosta nyt yhteensä 2 550 ihmistä.

– Valitettavasti muutosta ei ole näkyvissä lukemien trendissä, joka on nouseva, Lombardian kuvernööri Attilio Fontana kertoi lehdistötilaisuudessa.

AFP:n mukaan osa koteihinsa suljetuista italialaisista on alkanut käydä levottomaksi. Hallituksen käskyistä huolimatta ihmiset ovat livahdelleet ulos siinä määrin, että maassa on annettu yli 53 000 sakkoa sääntöjen rikkomisesta.

Pääministeri Giuseppe Conti ilmoitti 9. maaliskuuta, että kotoa ulos lähteminen on sallittua vain töihin, lääkärille, apteekkiin tai ruokakauppaan mennessä. Sääntöjen rikkojille on luvassa enimmillään 206 euron sakko tai jopa kolme kuukautta vankeutta.

”Meidän on pysäytettävä tämä pandemia”

Puistoihin ei ole asiaa myöskään Milanossa, Roomassa ja Napolissa. Rooman pormestari Virginia Raggi julkaisi perjantaina Facebookissa videon, jolla hän kritisoi voimakkaasti kaupunkilaisia, jotka käyskentelivät La Caffarella -puistossa niin kuin tilanteessa ei olisi mitään poikkeavaa.

– Ihmiset ottavat aurinkoa ja kävelevät ystäviensä kanssa. Joko me kaikki ymmärrämme, että meidän on kontrolloitava itseämme, tai sitten armeijan on puututtava asiaan... koska meidän on pysäytettävä tämä pandemia, Raggi uhkasi.

Roomalaisen luostarin 19 nunnaa on eristetty, sillä kaikilla heillä on todettu koronavirustartunta. Kuvassa yksi heistä.

Italian median mukaan hallitus harkitsee vakavasti tällä hetkellä armeijan käyttämistä liikkumisrajoitusten valvomisessa. Corrierre della Sera -lehden mukaan viranomaiset suunnittelevat 17 000 sotilaan määräämistä apuun, jotta ihmiset pysyisivät kodeissaan.

Jo nyt noin 7 000 sotilasta partioi herkimpien kohteiden kuten hallintorakennusten ja turistikohteiden läheisyydessä. Lombardia vahvisti jo toimittavansa 100 sotilasta poliisivoimien avuksi, jotta ihmiset saataisiin pysymään kodeissaan.