Italia on maailman pahiten koronan runtelema maa toistaiseksi.

Italian hallitus on ilmoittanut harkitsevansa lisää rajoituksia ihmisten elämään koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

Italiassa koronavirukseen on kuollut jo yli 3 400 ihmistä, mikä on eniten maailmassa. Virustartuntoja on vahvistettu yli 41 000.

Liikkumista on rajoitettu koko Italian alueella 10. maaliskuuta alkaen. Ravintolat, baarit ja ei-välttämättömät kaupat ovat olleet kiinni, mutta ihmisten on sallittu poistua kotoaan ja kulkea töihin, ruokakauppaan ja lääkäriin.