Espanjassa tehdään nyt kovia ratkaisuja: näillä kriteereillä lääkärit arvioivat kuka saa hoitoa ja kuka ei

Hoidosta päätettäessä lääkärit joutuvat arvioimaan muun muassa potilaan elinaikaodotetta.

Espanjassa koronavirukseen sairastuneita on nyt niin paljon, etteivät sairaalapaikat riitä kaikille. Hoitopaikoista on pahin pula pääkaupunki Madridissa.

Lääkärit ovat joutuneet ikävän tosiasian eteen: heidän on valittava, kuka potilas saa hoitoa ja kuka ei, kirjoittaa sanomalehti El País.

Espanjalaisten lääkäreiden tehohoitoyhdistys on laatinut eettiset ohjeet. Sen mukaan ikävuosien ei tule olla ainoa kriteeri hoidosta päätettäessä.

Hoidosta päätettäessä on arvioitava, minkälaiset ovat potilaan eloonjäämismahdollisuudet. Iäkkäiden ihmisten kohdalla ohjeena on arvioida paitsi pelkkää eloonjäämistä, myös sitä, kuinka pahojen vammojen kanssa potilas joutuisi mahdollisesti elämään loppuelämänsä.

– Jotkut paikat toimivat äärirajoilla, Espanjan sairaaloiden kiireellisistä toiminnoista vastaava johtaja Fernando Simón sanoo.

Hänen mukaansa hoitoon pääsyn ehtoja täytyy kiristää. Paikat eivät riitä kaikille.

Tehohoitoyhdistyksen mukaan lääkärit joutuvat valitsemaan, kuka pääsee tehohoitoon ja hengityskoneeseen.

Pahimmassa tapauksessa hoidon puute johtaa potilaiden kuolemaan, muistuttaa yhdistys.

Hoitopaikkojen saamiseksi Madridissa aiotaan muuttaa hotelleja ja kokoontumiskeskuksia sairaaloiden käyttöön. Näin voidaan saada 10 000 uutta petipaikkaa.

Espanja on neljän pahiten koronaviruksesta kärsineen maan joukossa. Maassa on lähes 20 000 todettua koronavirustartuntaa. Tartunnan saaneista 52 prosenttia oli tai on sairaalassa ja 6 prosenttia oli tai on tehohoidossa.