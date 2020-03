Kalifornia määräsi lähes 40 miljoonaa asukastaan pysymään kotona – Los Angelesin pormestari: ”Nämä ovat rakkauden tekoja”

Kyseessä on tähän mennessä laajin koronaviruspandemiaan liittyvä rajoitustoimi Yhdysvalloissa.

Yhdysvalloissa lähes 40 miljoonaa Kalifornian osavaltion asukasta on määrätty pysymään kotonaan, jotta koronaviruksen leviämistä saataisiin hidastettua, kertovat muun muassa Reuters ja AFP. Osavaltion kuvernööri Gavin Newsom antoi välittömästi voimaan astuneen määräyksen torstai-iltana paikallista aikaa.

Kyseessä on tähän mennessä laajin rajoitustoimi Yhdysvalloissa koronaviruspandemiaan liittyen. Koko maassa on perjantaihin mennessä todettu 14 439 vahvistettua koronavirustartuntaa sekä 218 niihin liittyvää kuolemantapausta.

Myös Kaliforniassa monet asukkaat ovat varautuneet tulevaan tavallista suuremmilla ostoksilla. Kuva Santa Barbarassa sijaitsevasta myymälästä torstailta.

Kaliforniassa tartuntoja on vahvistettu yli 1 000, ja virus on aiheuttanut osavaltiossa 19 ihmisen kuoleman. Kyse on kuitenkin vain testillä varmistetuista tartunnoista, joten todelliset lukemat lienevät huomattavasti suurempia sekä Kaliforniassa että koko maassa.

Vahvistettujen tartuntojen lukumäärässä mitattuna Kalifornia on yksi pahiten koronaviruspandemiasta kärsineistä alueista Yhdysvalloissa.

Normaalisti ihmisiä kuhisevat kadut olivat hiljaisina Los Angelesissa jo torstaina.

Newsom ei antanut määräykselleen tarkkaa aikarajaa, mutta hän antoi ymmärtää, että se saattaa pysyä voimassa mahdollisesti kahdeksan viikon ajan. Hän sanoi olevansa luottavainen sen suhteen, että ihmiset noudattavat sääntöjä ja pysyvät kodeissaan lukuun ottamatta käyntejä esimerkiksi ruokakaupoissa, lääkärillä, apteekissa tai pesuloissa.

Kriittisten alojen työntekijät saavat myös matkustaa työpaikoilleen.

Yksinäinen jalankulkija ylitti torstaina tietä Pohjois-Hollywoodissa.

Los Angelesin pormestari Eric Garcetti kutsui koko osavaltion laajuista toimenpidettä ”hetkeksi, jonka kaikki muuttui”.

– Historia on selkeä ja tämä tauti on selkeä. Meidän on otettava askeleita ajoissa. Kenelläkään meistä ei ole riittävää infrastruktuuria. Nämä ovat rakkauden tekoja, Garcetti sanoi ABC Newsille perjantaina.

Kaliforniassa ihmisten liikkumista ei kuitenkaan valvota poliisivoimin ja sakkoja jakelemalla kuten esimerkiksi Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa tehdään. Newsomin mukaan ihmisten käyttäytymisen suhteen luotetaan ennen kaikkea sosiaaliseen paineeseen.

Terveydenhuollon työntekijät odottivat testattavaksi autoillaan tulevia kalifornialaisia sairaalan edustalla Yorba Lindassa torstaina.

Vastaavat määräykset olivat valmiiksi voimassa jo osavaltion pohjoisosissa San Franciscon lahden alueella. Kuvernööri kertoi jo aiemmin NPR:n mukaan viranomaisten laatimasta ennusteesta, jonka mukaan enimmillään 56 prosenttia osavaltion asukkaista eli noin 22 miljoonaa ihmistä saattaa saada tartunnan pandemian edetessä.

– Kotona pysymistä koskevan määräyksen tarkoituksena on haastaa nämä luvut, Newsom sanoi.