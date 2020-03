Suomensukuinen Aileen Wuornos oli sarjamurhaaja Amerikassa – viimeiset kirjeet julki dokumentissa: ”En koskaan halunnut tappaa”

Tänään maanantaina esitettävä True crime -dokumentti kertoo suomensukuisesta sarjamurhaajasta Aileen Wuornoksesta, joka kirjoitti vankilassa kirjeitä parhaalle ystävälleen.

Ei anteeksipyyntöjä uhrien omaisille. Sen sijaan Aileen Wuornoksen viimeisen lausunnon kerrotaan olleen sekava ennen myrkkyruiskulla teloittamista. Mielentilatutkimusten mukaan Wuornos oli riittävän terve kuolemantuomion täytäntöönpanoa varten. Lokakuussa 2002 suomensukuinen sarjamurhaaja teloitettiin Floridassa.

Yhdysvaltain ensimmäiseksi naissarjamurhaajaksi nimitetyn Wuornoksen elämä oli vaikea.

Aileen Wuornos (1956–2002) kasvoi synkissä oloissa.

Wuornos syntyi 1956 teiniäidille, joka neljä vuotta myöhemmin hylkäsi tyttärensä ja esikoislapsensa. Wuornos jäi isoveljensä kanssa isovanhempiensa kasvatettavaksi.

Isovanhemmat, Lauri Wuornos ja Britta Moilanen, olivat syntyneet Pohjois-Pohjanmaalla Iissä ja muuttaneet Michiganiin.

Isovanhempien luona tutuksi tulivat pahoinpitely, insestiset suhteet ja alkoholi. Isoisän ystävä raiskasi 14-vuotiaan Wuornoksen. Hän tuli raskaaksi, synnytti lapsen ja antoi hänet adoptioon.

Wuornos ei koskaan tutustunut isäänsä, joka oli tuomittu lasten hyväksikäytöstä. Isän on kerrottu olleen hoidossa mielisairaaloissa skitsofrenian vuoksi.

Teini-iässä Wuornos lähti kylmyyden takia Floridaan, jossa hän liftasi ja myi seksiä. Baaritappelut, varkaudet ja rattijuopumukset rytmittivät nuoren naisen elämää. Kaikki eskaloitui 1989–1990, jolloin hän murhasi seitsemän miestä.

Dear Dawn. Näillä sanoilla alkavat kirjeet, jotka Aileen Wuornos kirjoitti vankilavuosinaan parhaalle ystävälleen Dawn Botkinsille.

” En koskaan halunnut tappaa, mutta saatana määräsi minut kohtaamaan (Richard) Malloryn.

Kirjeissä Wuornos avasi sielunmaisemaansa. Hän kertoi avoimesti prostituutioelämästään sekä tekemistään murhista.

– En koskaan halunnut tappaa, mutta saatana määräsi minut kohtaamaan (Richard) Malloryn, Aileen kirjoitti yhdestä uhristaan.

Nämä kirjeet rytmittävät Aileen Wuornos: sarjamurhaajan tarina -dokumenttia (Aileen Wuornos: Mind of a Monster, 2020). Ääneen pääsevät myös Floridassa sijaitsevan Marion piirikunnan poliisipäällikkö Brian Jarvis ja johtava etsivä David Taylor, jotka kertovat tarkemmin murhista ja niiden tutkinnasta.

Dawn Botkins sanoo dokumentissa välittäneensä Wuornoksesta – olivathan he parhaat ystävät. Kirjeessä käy ilmi, että Wuornos ihmetteli, miten Botkins yhä välittää.

– Aileenista tuli vihainen. Hänellä oli paljon syitä olla vihainen.

Wuornos on myös piirrellyt kirjeisiin, ja hän osoittautuikin taitavaksi piirtäjäksi.

– Rakas Dawn, todellinen Aileen ei koskaan tappanut ketään. Olen varma, että tiedät, mitä tarkoitan, sillä olet nähnyt todellisen Aileenin vuosia sitten. Jokin oli pielessä, ja joku muu kontrolloi minua.

Dokumentti Aileen Wuornos: Sarjamurhaajan tarina esitetään Frii -kanavalla keskiviikkona 15.4.

Wuornos on puhuttanut useita elokuvantekijöitä. Monster – Aileen Wuornos (2003) toi pääosaa esittäneelle Charlize Theronille Oscar-palkinnon.

Charlize Theron oli uskottava pääosassa elokuvassa Monster – Aileen Wuornos (2003).

Theron sai valtavasti kehuja näyttelijäntyöstään Wuornosina. Paljon puhutti myös hänen fyysinen ulkomuotonsa. Mallina uransa aloittanut tähti koki täydellisen muodonmuutoksen ja esimerkiksi lihotti itsensä rooliaan varten.

Wuornoksesta on tehty paljon muitakin dokumentteja, kuten Nick Broomfieldin ja Joan Churchillin ohjaama Aileen: Life and Death of a Serial Killer (2003).

Aileen Wuornos: sarjamurhaajan tarina, maanantaista 23.3. alkaen Dplay+