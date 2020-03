Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on osallistunut koronavirustyöryhmän tiedotustilaisuuksiin.

Työryhmän tehtävä on ”seurata, hillitä ja vähentää koronaviruksen leviämistä,” sekä pitää amerikkalaiset ajan tasalla koronavirustilanteesta. Työryhmää johtaa terveysministeri Alex Azar.

Yhdysvalloissa on havaittu yli 14 000 koronavirustartuntaa. Tautiin on kuollut yli 200 ihmistä. Maassa 38 prosenttia koronaviruksen vuoksi sairaalahoitoon joutuneista on iältään 20–54-vuotiaita, kertoo New York Times. Tiedot perustuvat Yhdysvaltain tautikeskuksen julkaisemaan raporttiin.