Senaattori Richard Burrin toimia vaaditaan tutkittavaksi.

Pohjois-Carolinaa edustavaa republikaanisenaattoria Richard Burria vaaditaan eroamaan tehtävästään Yhdysvalloissa epäilyttävien osakekauppojen vuoksi. Burrin syytetään tyynnytelleen kansan huolia koronaviruksesta samaan aikaan, kun hän yksityisesti varoitti taudin vaarallisuudesta ja luopui merkittävistä osakeomistuksista.

Burria voi olla syytä epäillä myös laittomasta sisäpiiritiedon käytöstä.

Burr johtaa kongressissa vaikutusvaltaista senaatin tiedusteluvaliokuntaa, joka lehtitietojen mukaan sai jo tammikuussa varoituksia koronaviruksen vaarallisuudesta myös amerikkalaisille. Helmikuun alussa hän oli yhtenä osallisena Fox Newsilla julkaistussa mielipidekirjoituksessa, jossa muun muassa todettiin, että ”Yhdysvallat on paremmin varustautunut kuin koskaan koronaviruksen tyylisiin terveysuhkiin”. Kirjoituksessa myös kehuttiin kongressin ja Trumpin hallinnon toimia virusta vastaan.

13. helmikuuta alkaen Burr ja hänen vaimonsa myivät senaattorien julkisten rekisterien mukaan yhteensä 33 eri osakkeiden omistuksiaan, joiden arvo liikkui yli puolen miljoonan ja puolentoista miljoonan euron välillä. Myytyjen joukossa oli useiden sellaisten yritysten osakkeita, jotka ovat myöhemmin kärsineet pörssien romahduksesta pahoin.

Burrin epäillään pantanneen tietojaan ja käsityksiään amerikkalaisyleisöltä osin siksi, että vielä helmikuussa presidentti Donald Trump kieltäytyi uskomasta koronaviruksen vaarallisuuteen ja vakuutti julkisissa lausunnoissaan tilanteen olevan hallinnassa. Republikaanit puolustivat tuolloin presidenttiä.

Burrin toiminta asettui arveluttavaan valoon torstaina, kun NPR-radiokanava julkaisi ääninauhan 27. helmikuuta Capitolilla järjestetystä tilaisuudesta, johon osallistui useita merkittäviä Burrin tukijoita.

Tilaisuudessa Burr oli todennut, että koronavirus voi vaikutuksiltaan laajentua vuoden 1918 espanjantautipandemian kaltaiseksi katastrofiksi. Hän varoitti jo tuolloin yrityksiä lähettämästä työntekijöitä Eurooppaan.

– Voin kertoa teille yhden asian: se tarttuu paljon aggressiivisemmin kuin mikään mitä olemme nähneet lähihistoriassa, Burrin kuullaan sanovan nauhalla.

Sanat ovat jyrkässä ristiriidassa hallinnon silloisen pääviestin kanssa, sillä samana päivänä Trump muun muassa totesi, että koronavirus häviää ennen pitkää ”kuin ihmeen kaupalla”.

Burr ei ole kommentoinut osakekauppojaan, mutta hän on väittänyt sanojaan asetetun väärään asiayhteyteen. Hänen edustajansa on vakuuttanut, että senaattori on koko ajan ollut julkisestikin huolissaan koronaviruksesta. Burr on aiemmin ollut laatimassa lainsäädäntöä pandemiauhan varalta.

Trumpin hallinto heräsi koronauhkaan laajalti vasta 12. maaliskuuta, kun presidentti julisti eurooppalaisille maahantulokiellon. Sitä ennen Trump oli vakuutellut koronaviruksen menevän pian ohi ja pitänyt sitä Yhdysvalloissa lievempänä kuin tavallista kausiflunssaa.

Burrin eroa on vaatinut jo ainakin demokraattiedustaja Alexandria Ocasio-Cortez.

– Hän tiesi, kuinka paha siitä tulisi. Hän kertoi totuuden rikkaille tukijoilleen samaan aikaan kun vakuutti kansalle, että me pärjäämme. Sitten hän myi 1,6 miljoonalla osakkeita ennen niiden pudotusta. Hänen pitää erota, Ocasio-Cortez twiittasi.

Jopa oikeistomedia Fox Newsin tunnettu myöhäisillan juontajahahmo, Trumpia ja republikaaneja näkyvästi tukenut Tucker Carlson julisti ohjelmassaan torstaina, että Burrin on erottava, jos hän ei esitä uskottavaa selitystä osakekaupoilleen.

Yhdysvalloissa liittovaltion virkamiehiltä ja kongressin poliitikoilta on kielletty ei-julkisen tiedon käyttäminen hyväksi henkilökohtaisissa bisneksissä. Senaattorin toimia voidaan alkaa tutkia esimerkiksi kongressin eettisissä lautakunnissa.

Burrin lisäksi kolmea muutakin senaattoria saatetaan epäillä sisäpiiritiedon hyväksikäytöstä. Myös demokraattisenaattori Diane Feinstein sekä republikaanisenaattorit Kelly Loeffler ja James Inhofe myivät omistuksiaan jopa miljoonien edestä ennen pörssilaskua.

Loefflerilta löytyi myös yksi osakeosto, kun hän hankki muun muassa etäyhteyksiä tarjoavan teleyhtiö Citrixin osakkeita arviolta parillasadallatuhannella dollarilla. Citrix on yksi yhtiöistä, joiden osake on Yhdysvalloissa viime päivinä noussut maailman siirryttyä etätöihin.