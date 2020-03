Talouslehti RBK:n haltuunsa saama dokumentti paljastaa tavat, joilla Venäjän hallitus on varautunut mahdolliseen koronavirushätätilaan.

Pääministeri Mihail Mishustin on antanut käskyn, jonka mukaan Venäjän puolustusministeriön ja vankeinhoitolaitoksen on ryhdyttävä auttamaan koronaviruksen suojavarusteiden valmistamisessa.

RBK-talouslehden mukaan asiaa koskeva pääministerin määräys on päivätty maaliskuun 15. päivälle. Lehti kertoo saaneensa dokumentin haltuunsa ja pystyneensä varmistamaan, että Mishustinin allekirjoitus on aito.

Lehden mukaan suojapukujen sekä hengityssuojaimien valmistukseen aiotaan valjastaa vangit ja varusmiehet, mutta lisäksi myös opiskelijoita.

Hengityssuojaimien valmistus aiotaan uskoa erityisesti vangeille. Käskyn mukaan vankien on siirryttävä suojaimien päivittäiseen valmistamiseen.

Venäjän vankiloissa ommellaan perinteisesti esimerkiksi erilaisia työvaatteita. Nyt vangit aiotaan siirtää valmistamaan hengityssuojaimia ja suojapukuja koronaviruksen varalta.

Määräyksen mukaan Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriön on luotava logistiikkaketju, jonka avulla koronaviruksen suojavarusteita voidaan toimittaa yksittäisille kuluttajille. Niitä on ryhdyttävä myymään esimerkiksi nettikaupoissa ja toimitus perille on hoidettava Venäjän postin kautta.

Hengityssuojaimia on määrätty valmistettavaksi ja toimitettavaksi myös Venäjän alueellisille vaalilautakunnille. Venäjällä on määrä järjestää kansalaisäänestys maan perustuslakimuutosten voimaantulosta 22. huhtikuuta.

Presidentti Vladimir Putin allekirjoitti ukaasin vaalipäivästä kuluneen viikon tiistaina siitä huolimatta, että myös Venäjällä on otettu viime päivinä yhä tiukempia rajoituksia koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Kremlin mukaan äänestyspäivän siirtäminen on myös mahdollista, mutta ainakaan toistaiseksi sille ei nähdä tarvetta.

Lue lisää: Navalnyi kehottaa venäläisiä boikotoimaan kansanäänestystä perustuslaista

Hallituksen käskyssä määrätään myös, että viranomaisten on varmistettava hengityskoneiden riittävyys, selvitettävä sairastuneiden vastaanottamiseen kykenevät laitokset ja turvattava hoitohenkilökunnan riittävyys.

Lisäksi hallitus määrää, että on luotava oikeudellisen pohja saattaa henkilöitä hallinnolliseen vastuuseen, mikäli he eivät noudata mahdollisesti uhkaavan hätätilan yhteydessä annettuja toimintaohjeita.

Venäjällä on otettu käyttöön jo myös alueellisia kohotettuja valmiustiloja koronaviruksen varalta, mutta maanlaajuista poikkeustilaa ei ole julistettu viruksen vuoksi.

Pääministeri Mihail Mishustin ja presidentti Vladimir Putin vierailivat tiistaina Moskovaan perustetussa koronaviruksen kriisikeskuksessa.

Venäjän johdon pääviesti kansalle on ollut koko ajan hyvin rauhoitteleva. Sekä Mishustin että Putin ovat korostaneet, että koronavirustilanne on Venäjällä hyvin kontrollissa eikä mitään syytä paniikkiin ole.

– Venäjällä on laaja kokemus taisteluista epidemioita vastaan sekä maan sisällä että laajemmin maailmalla, joten me selviämme tästäkin uhasta, Mishustin vakuutti julkisuuteen torstaina.

Putinilta kuultiin kuitenkin torstaina myös lausunto, jonka mukaan Venäjällä on varauduttava kaikkiin mahdollisiin käänteisiin koronaviruksen varalta. Lausunto pantiin merkille myös Venäjän mediassa siksi, että se on mahdollisesti osa Kremlin operaatiota, jolla kansaa valmistellaan huonompiin koronauutisiin.

Ryhmä venäläisiä yhteiskunnallisia vaikuttajia vetoaa tuoreessa avoimessa kirjeessään Putiniin, jotta maan johdon ryhtyisi tehokkaampiin toimiin sekä koronaviruksen testauksen varmistamiseksi että viruksen aiheuttamien talousmenetysten kompensoimiseksi.

Vetoomuksessa vaaditaan, että esimerkiksi karanteeniin joutuvat ihmiset olisi vapautettava väliaikaisesti asuntoon liittyvistä huolto- ja lainalyhennysmaksuista.

Venäjän hallitus on jo ilmoittanut, että yrityksiä ja kulttuurilaitoksia autetaan koronaviruksen aiheuttamissa talousongelmissa muun muassa myöntämällä lisää maksuaikaa veroille.

RBK-lehden mukaan Venäjä kehittelee parhaillaan yhdessä Japanin kanssa myös koronaviruksen pikatestiä, jonka tulokset olisivat saatavilla jo puolessa tunnissa.

Putin arvioi, että pikatestin valmistus alkaisi mahdollisesti jo huhtikuussa ja siitä tulisi kaiken lisäksi ensimmäinen ”kannettava malli”. Matkalaukkuun mahtuva testilaitteisto olisi siten mahdollista tuoda myös julkisille paikoille.

Tällä hetkellä virallinen sairastuneiden lukumäärä Venäjällä on 199. Moskovassa menehtyi virukseen sairastunut 79-vuotias nainen, mutta terveysviranomaisten mukaan hänen varsinainen kuolinsyynsä ei ollut koronavirus.