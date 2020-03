Turkissa on pidätetty kymmenittäin ihmisiä, koska he ovat julkaisseet ”provokatiivisia ja perusteettomia” viestejä koronavirusepidemiasta sosiaalisessa mediassa, kertoo maan sisäministeriö.

Sisäministeriö kertoi Twitterissä, että epäiltyjä on liki 250, ja heistä on pidätetty 64. Ministeriö ei kertonut asiasta ja viesteistä tarkemmin, mutta vakuutti, että työ muidenkin viestittelijöiden saamiseksi kiinni jatkuu edelleen.

Turkissa on tähän mennessä todettu runsaat 350 tartuntaa ja neljä ihmistä on kuollut. Koulut ja yliopistot samoin kuin muun muassa elokuvateatterit ja kuntosalit on suljettu. Liki kaikki tapahtumat niin sisä- kuin ulkotiloissakin on peruttu huhtikuun loppuun saakka.