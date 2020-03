Koronavirus pysäytti Nasan miehitetyn kuulennon valmistelut

Epidemia saattaa viivästyttää projektia, jonka päämäärä on Mars-lento.

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa on pysäyttänyt miehitetyn kuulennon valmistelut koronavirusepidemian vuoksi. Kantorakettia ja avaruuskapselia on rakennettu Stennisin avaruuskeskuksessa New Orleansissa ja sen lähistöllä sijaitsevassa Michoudin kokoonpanokeskuksessa.

– Syynä on suuri koronavirustartuntojen määrä yhteisöissä avaruuskeskuksen ympärillä, kotikaranteenissa olevien työntekijöidemme suuri määrä sekä yksi vahvistettu tapaus Stennisin työtekijöiden joukossa, luetteli avaruuskeskuksen edustaja Jim Bridenstine.

Stennisissä valmistellaan Artemis-projektia, jonka tavoitteena on miehitetty lento Kuuhun vuoteen 2024 mennessä sekä miehitetty lento Marsiin 2030-luvulla. Nyt epidemian pelätään viivästyttävän sitä pahasti.