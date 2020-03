Boris Johnson on vakuuttanut, ettei Britannia pyydä lisäaikaa siirtymäajalle, vaikka koronaviruspandemia haittaakin neuvotteluja.

EU:n ja Britannian neuvottelijat eivät voi tavata koronaviruspandemian takia.

Euroopan unionin brexit-neuvottelija Michel Barnier kertoi torstaina saaneensa koronavirustartunnan. Barnier toimii EU:n pääneuvottelijana brexitin jälkeisissä kauppaneuvotteluissa Britannian kanssa.

– Haluaisin informoida teitä siitä, että olen antanut positiivisen COVID-19-näytteen. Voin hyvin ja olen hyvällä mielellä, 69-vuotias Barnier twiittasi.

Koronaviruspandemia on tuonut oman haasteensa neuvotteluihin, joiden jo etukäteen ennakoitiin olevan vaikeita.

Britannia erosi Euroopan unionista 31. tammikuuta, mutta käynnissä on vuoden loppuun asti kestävä siirtymäaika. Tänä aikana kauppaa käydään samoilla ehdoilla kuin ennen brexitiä ja Britannia noudattaa Euroopan unionin lainsäädäntöä. Jos kauppasopimusta ei siirtymäajan aikana saada kuitenkaan neuvoteltua, kauppaa käytäisiin Maailman kauppajärjestö WTO:n säännöillä.

EU on varoittanut, ettei siirtymäaika välttämättä ole riittävä laajan vapaakauppasopimuksen neuvottelemiseksi. Britannia on kuitenkin sanonut, ettei se aio pyytää lisäaikaa siirtymäajalle. Lisäaikaa olisi pyydettävä kesäkuun loppuun mennessä.

Britannian ja EU:n oli määrä jatkaa neuvotteluja tällä viikolla, mutta tapaaminen jouduttiin kuitenkin perumaan viruksen takia.

Neuvottelevat virkamiehet on jaettu 11 työryhmään, jotka istuvat 11 pöydässä konferenssikeskuksessa Brysselissä ja keskustelevat 11:stä politiikan alasta. Osapuolet ovat pitäneet liian hankalana jatkaa neuvotteluja videokonferensseissa, minkä takia neuvotteluita ei pidetty ollenkaan, BBC kertoo.

Britannia ja Euroopan komissio ovat sanoneet, että neuvotteluja jatketaan koronaviruspandemiasta huolimatta. Britannian pääministeri Boris Johnson on toistuvasti sanonut, ettei Britannialla ole mitään aikeita pyytää lisäaikaa.

– On olemassa laki, jota minulla ei ole aikomusta muuttaa, Johnson sanoi keskiviikkona Bloombergin mukaan, viitaten pääministerin itsensä ajamaan lakiin, joka kieltää lisäajan pyytämisen.

– Se ei ole aihe, josta säännöllisesti keskusteltaisiin Downing Streetillä.

Jotkut ovat kuitenkin skeptisiä, että kauppaneuvotteluita saataisiin ajallaan valmiiksi samaan aikaan kuin hallitusten pitää reagoida pandemiaan.

– En tiedä, miten realistisesti voi tehdä päätöksen kesäkuun loppuun mennessä siitä, miten kauppaneuvottelut edistyvät, kauppa-asiantuntija David Henig arvioi hiljattain The Guardianille.

Henigin mukaan kesäkuinen aikaraja asettaa paljon paineita etenkin, kun käynnissä on poikkeustilanne.

– Tämän pitäisi koskea molempia puolia. Italialaiset ovat käytännössä kokonaan eristyksissä. He ovat keskeyttäneet kaikki paitsi elintärkeät tapaamiset Brysselissä. Tämä on ikään kuin peli siitä, kuka jänistää ensimmäisenä, kun kumpikaan osapuoli ei halua sanoa, etteivät he pysty käsittelemään tilannetta. Lisäaikaa voitaisiin tarjota myös tiukoilla ehdoilla.

Lontoolaisen Center for European Reform -ajatushautomon varajohtaja John Springfordin mukaan ”järkevässä maailmassa” Britannia pyytäisi lisäaikaa, vaikkei koronaviruspandemiaa olisi.

– Pandemia tekee siitä vielä tärkeämpää, koska Britannian valtiolla ei ole riittävästi henkilökuntaa, jota tarvitaan sisämarkkinoilta poistumisesta johtuvien muutosten tekemiseen, Springford sanoi New York Timesille.