Tartuntoja on todettu nyt yhteensä yli 17 000.

Espanjassa koronavirukseen on kuollut nyt 767 ihmistä, mikä on 30 prosentin nousu vuorokauden sisällä.

Yhteensä kuolleita on nyt 169 enemmän kuin eilen. Maassa on todettu yli 17 000 tartuntaa, mikä on toiseksi suurin määrä Euroopassa Italian jälkeen.

El Pais -sanomalehden mukaan Espanjassa koronaviruksesta on kärsinyt pahiten Madridin alue, jossa osa sairaaloista on ollut erittäin kovilla potilaiden hoidossa.