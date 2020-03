Varmuusvarastolla pyritään parantamaan suojavarusteiden jakoa ympäri Eurooppaa.

Koronavirustilanteen helpottamiseksi EU-komissio perustaa uuden strategisen varmuusvaraston tehohoidossa tarvittaville hengityskoneille, suojavarusteille kuten kasvomaskeille sekä rokotteille.

EU:n kriisinhallinnasta vastaava komissaari Janez Lenarcic kertoo, että komissio viimeistelee vielä tarkempaa ohjeistusta siitä, millä perusteella varusteita jaetaan jäsenmaille. Lenarcicin mukaan oleellista on, että varusteita ohjataan sinne, missä tarve on suurin.

Lenarcic sanoo, että useista jäsenmaista on esitetty kiinnostusta varmuusvaraston luomiseen. EU rahoittaa suurimman osan varaston tuotteiden hankinnasta.

Tiedotustilaisuudessa kriisinhallintokomissaari muistutti koronavirustilanteen vakavuudesta.

– Pyydän kaikkia kansalaisia tekemään osansa, toimimaan oikein ja pysymään kotona.

Varusteiden riittävyys suuri kysymys

Lenarcic myöntää, että koronaviruksen hoidossa tarvittavista varusteista on puutteita Euroopassa. Hän ei antanut tarkkoja lukuja siitä, kuinka paljon varusteita Euroopassa tarvitaan tällä hetkellä. Esimerkiksi Italia ja Espanja ovat pyytäneet apua riittävän suojavarusteiden määrän takaamiseksi.

EU on jo aiemmin vedonnut jäsenmaihin, että suojavarusteita jaettaisiin unionin sisällä niille, joilla on suurin tarve tällä hetkellä. Into varusteiden jakamiseen ei kuitenkaan ole ollut suurta, kun jäsenmaat ovat keskittyneet kansallisen tilanteensa hallintaan.

EU-komissio on aiemmin esitellyt suojavarusteiden vientirajoituksen, mikä tarkoittaa, että henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten kasvomaskeja, saisi jatkossa viedä EU-maista unionin ulkopuolelle vain, jos jäsenmaa antaa siihen erikseen luvan.