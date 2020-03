Vain viidennes tehohoitoon joutuneista ihmisistä on tai on ollut naisia.

Ruotsissa sairaalahoitoon joutuneista koronapotilaista 28:aa on hoidettu tehohoidossa, kertoo Dagens Nyheter -lehti. Nuorin tehohoitopotilas on lehden tutkimien tilastojen mukaan 27-vuotias.

Tehohoidettavien keski-ikä on Ruotsissa ollut tähän mennessä 66 vuotta. Neljä viidestä tehohoitoon joutuneesta potilaasta on tai on ollut miehiä.

Ruotsissa koronatapaukset keskittyvät tällä hetkellä voimakkaasti Tukholman lääniin. Siellä sairaalahoidossa olevista 80 koronapotilaasta 11 on tehohoidossa.