Miksi oireettomia NBA-pelaajia testattiin, mutta sairaita taviksia ei? – Trumpilta kuittaus: ”Elämä on”

Yhdysvallat ryhtyi koviin toimiin koronaa vastaan, mutta testaus laahaa edelleen.

Yhdysvalloissa koronaviruksen vastaiset toimet kiihtyivät keskiviikkona, kun presidentti Donald Trumpin hallinto ilmoitti neuvotelleensa Kanadan kanssa maan pohjoisrajan sulkemisen vapaa-ajan liikenteeltä ja hyväksyi valtaisan tukipaketin taudin ja talousahdingon koettelemille kansalaisille.

Se sisältää muun muassa oikeuden ilmaiseen koronatestiin, mikä aiemmin saattoi merkitä jopa satojen dollarien laskua yksittäiselle henkilölle.

Huolimatta hallinnon määrätietoisista toimista yksi asia nostattaa yhä amerikkalaisissa suuttumusta ja ihmetystä: koronatestejä ei ole tarpeeksi ja niihin pääsy on jopa oireilevalle henkilölle hyvin vaikeaa.

Viranomaiset ovat myöntäneet puutteen ja vakuuttaneet tekevänsä töitä asian eteen. Testivälineistöä on pyritty hankkimaan ulkomailta.

Testausongelmien keskellä pahaa verta on aiheuttanut erityisesti se, että koripallon ammattilaisliigan NBA:n tähtipelaajia on testattu vain varmuuden vuoksi. Viime viikolla Utah Jazzin kaikki pelaajat testattiin, kun yksi heistä oli sairastunut, ja vaikka muilla ei ollut oireita. Brooklyn Nets -joukkueesta testattiin yhteensä neljä pelaajaa, vaikka vain yhdellä oli oireita. Testi tuotti tuloksen, jonka mukaan myös liigan supertähtiin kuuluvalla Kevin Durantilla on koronatartunta.

Kevin Durant tervehti seurapiirijulkkis Corey Gamblea (selin) Los Angelesissa 10. maaliskuuta juuri ennen kuin NBA-kausi keskeytettiin.

Koronaepidemian koetteleman New Yorkin pormestarilla Bill de Blasiolla oli asiasta näkemys, johon moni yhtyi.

– Toivotamme heille pikaista toipumista. Mutta kaikella kunnioituksella, kokonaista NBA-joukkuetta ei pitäisi testata COVID-19:n varalta samaan aikaan, kun kriittisesti sairaat potilaat odottavat pääsyä testiin. Testien ei pitäisi olla rikkaille, vaan sairaille, de Blasio twiittasi.

Joukkueet kiirehtivät selittämään hankkineensa testit yksityiseltä sektorilta ja toteuttaneensa ne, koska koripallotähdet ovat liikkuvia henkilöitä, jotka voivat tietämättään päätyä ”supertartuttajiksi” ollessaan tekemisissä muiden kanssa. Tämä selitys ei kuitenkaan tyynnyttänyt arvostelua.

Myös presidentti Donald Trumpilta kysyttiin asiasta hänen keskiviikkoisessa lehdistötilaisuudessaan Valkoisessa talossa. Kysymys Trumpille kuului, onko oikein, jos oireettomat, hyvin verkostoituneet pääsevät Yhdysvalloissa testauksen eturiviin?

– Ei, en sanoisi niin, mutta ehkä on niin, että sellaista elämä on. Sellaista tapahtuu, Trump totesi.

Sen jälkeen hän jatkoi kysymykseen vastaamista toteamalla jälleen kerran, että hänen hallintonsa on joutunut paikkaamaan järjestelmään aiemmin syntyneitä ongelmia.

NBA-pelaajien testaamista on Yhdysvalloissa perusteltu myös sillä, että he ovat tärkeitä roolimalleja nuorisolle ja heidän sairautensa toteamisen toivotaan herättävän nuoria koronavirustilanteeseen. Yhdysvalloissa on raportoitu sekä ikäihmisten että nuorten suhtautumisesta piittamattomasti liikkumis- ja kokoontumisrajoituksiin, joita eri puolilla maata on asetettu.