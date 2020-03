Venäjä ilmoitti ensimmäisestä koronapotilaan kuolemasta

Venäjän viranomaisten mukaan Moskovassa kuolleen naisen varsinainen kuolinsyy olivat kuitenkin keuhkokuume ja monet muut krooniset sairaudet.

Uutistoimisto Ria Novostin mukaan Moskovassa on menehtynyt 79-vuotias nainen, jolla oli todettu koronavirus.

Kyseessä on ensimmäinen koronaviruspotilas, jonka kuolemasta Venäjä kertoo.

Viranomaisten mukaan naisen varsinainen kuolinsyy olivat kuitenkin keuhkokuume sekä hänen monet muut krooniset sairautensa. Naisella oli muun muassa kakkostyypin diabetes, sepelvaltimotauti, aivoverenkiertohäiriöitä, korkea verenpaine sekä virtsakivet.

– Hän sai monimuotoista tehohoitoa vaikeiden hengitysvaikeuksien vuoksi. Infektiosairaalassa häntä hoidettiin erityksissä muista. Kuolema tuli keuhkokuumeen vuoksi ja taustalla olleiden muiden vaikeiden sairauksien vuoksi, Venäjän terveysviranomaiset kertoivat RBK-talouslehden mukaan.

Nainen joutui sairaalaan viikko sitten perjantaina 13. maaliskuuta.

Naista hoidettiin ensin sukulaisten pyynnöstä yksityisellä klinikalla, mutta sen jälkeen kun häneltä oli diagnosoitu koronavirus, hänet siirrettiin infektiosairaalaan numero 2. Sairaalassa hänet vietiin tehohoitoon hengitysvaikeuksien vuoksi, mutta hänen pelastamisensa ei onnistunut.

Viranomaisten mukaan naisen kaikki läheiset ovat nyt lääkäreiden valvonnassa ”eikä kenelläkään heistä ole Covid-19-sairauden vaikeita oireita”.

Pääministeri Mihail Mishustin johti Venäjän hallituksen istuntoa torstaina.

Venäjän pääministeri Mihail Mishustin kertoi torstaina, että viranomaiset jatkavat aktiivista taisteluaan koronavirusta vastaan. Hänen mukaansa paljon riippuu kuitenkin myös ihmisistä itsestään.

– Monet ovat vasta nyt alkaneet ymmärtää tilanteen vakavuuden, mutta aihetta paniikkiin ei ole. Me selviämme tästä uhasta, Mishustin sanoin torstaina avatessaan hallituksen istuntoa uutistoimisto Tassin mukaan.

Venäjällä on päätetty jo keskeyttää koulujen toiminta koronaviruksen vuoksi. Virallisesti koulujen virusloma alkaa maanantain 23. maaliskuuta ja se jatkuu 12. huhtikuuta asti. Osa kouluista on kuitenkin lopettanut opetuksen jo nyt.

Venäjällä on toistaiseksi vahvistettu 147 koronavirukseen sairastunutta. Hallitus on jo ilmoittanut, että se varautuu ottamaan käyttöön uusia rajoituksia, mikäli niille on tarvetta.