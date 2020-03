Samasta perheestä 7 sai koronavirustartunnan – 3 kuoli ja 4 kamppailee hengestään sairaalassa

Lisäksi vajaa 20 perheenjäsentä odottaa koronavirustestin tulosta.

Seitsemän saman perheen jäsentä joutui New Jerseyssä, Yhdysvalloissa sairaalaan koronaviruksen takia. Heistä kolme on kuollut ja neljä on sairaalassa. Kolme sairaalassa olevista on kriittisessä tilassa, perheen sukulainen kertoo New York Timesille.

55-vuotias Rita Fusco-Jackson kuoli viime perjantaina ennen kuin hänen koronavirustestinsä tulos oli tullut. Kuoleman jälkeen valmistunut testi oli positiivinen.

Naisen veli, Carmine Fusco, kuoli perjantaina koronaviruksen aiheuttamaan tautiin ja sisarusten äiti Grace Fusco, 73, kuoli keskiviikkoyönä. Grace Fusco kuoli tietämättä, että hänen kaksi vanhinta lasta oli kuollut ennen häntä.

– Tämä on ollut järkyttävää meille, sisarusten sisko Elizabeth Fusco totesi NJ.com-sivustolle.

– Kuvitella, että viikko sitten sai tällaisen puhelinsoiton – jos joku olisi kertonut minulle tämän tarinan, en olisi uskonut sitä, perhettä edustava Roseann Paradiso Fodera päivitteli.

Sairaalassa olevien sukulaisten lisäksi lähes 20 sukulaista on karanteenissa kodeissaan. Heidän testituloksia odotetaan.

Perheen tartunnat on yhdistetty hevoskouluttaja John Brennaniin, joka oli ensimmäinen koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuollut New Jerseyn asukas. Brennan oli osallistunut Fuscon perheen kokoontumiseen.

CentraStaten sairaalan ylilääkäri James Materan mukaan on ainutlaatuista, että niin moni saman perheen jäsen on sairaalahoidossa. Hänen mukaansa lääkärit selvittävät potilaiden hoitotaustaa etsiäkseen vihjeitä, miksi tauti on edennyt niin nopeasti ja ollut niin voimakas.

– Pitäisin näitä ihmisiä epätavallisina.

Yhdysvaltojen tartuntatautivirasto CDC:n sivujen mukaan koronavirustartuntoja on todettu yhteensä 7 038. Viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 97.

Virustartuntoja on todettu kaikissa osavaltioissa. Eniten tartuntoja on todettu New Yorkissa, Washingtonissa ja Kaliforniassa.