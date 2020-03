Tärkeä virstanpylväs: Kiinassa ei yhtään uutta maan sisällä levinnyttä koronatartuntaa

Ainakin viruksen ”ensimmäinen aalto” on tulossa loppuunsa Kiinassa, arvioi asiantuntija.

Kiina on taas julkaissut uudet luvut varmistetuista koronavirustapauksista. Ensimmäistä kertaa sitten koronakriisin alkamisen, Kiinassa ei ole varmistettu vuorokaudessa yhtään uutta maan sisällä levinnyttä koronavirustartuntaa.

Kiinassa vahvistettiin viranomaistietojen mukaan vuorokauden aikana 34 koronatapausta, mutta kaikki näistä tartunnoista on peräisin ulkomailta. Ulkomailta tulleissa tartunnoissa trendi onkin ollut päinvastainen, sillä lukema ei ole ollut näin suuri kahteen viikkoon.

Koronapandemia sai alkunsa juuri Kiinasta.

Asiasta kirjoittavan New York Timesin mukaan Kiinassa epidemian loppu voi olla jo näkyvissä. Kiina on tehnyt radikaaleja toimia viruksen leviämisen estämiseksi. Maan talous on käytännössä pysähtynyt hallituksen asettamien matkustuskieltojen ja karanteenikäytäntöjen vuoksi. NYT:n mukaan viime päivinä myös maan talouselämä onkin alkanut näyttää elämisen merkkejä.

Asiantuntijoiden mukaan Kiina ei kuitenkaan ole vielä päässyt pälkähästä. Jotta epidemian voidaan sanoa olevan ohi, maan täytyy olla vähintään 14 päivää ilman uusia tartuntoja. Jää nähtäväksi, jatkaako virus leviämistä, jahka Kiinassa palataan normaaliin arkeen ja matkustuskieltoja höllennetään.

NYT:n haastatteleman Hongkongin yliopiston epidemiologian professorin Ben Cowling mukaan on selvää, että Kiinan radikaali toiminta on tuonut epidemian ensimmäisen aallon lähes loppuunsa.

– Kysymys kuuluu, mitä tapahtuu, jos tulee toinen aalto, koska Kiinan tekemät toimet eivät välttämättä ole kestäviä pitkällä aikavälillä.

Epidemian hillitsemiseksi viranomaiset ovat sulkeneet kouluja ja työpaikkoja, asettaneet matkustuskieltoja ja karanteeneja. Koko epidemian keskus, eli 50 miljoonan asukkaan Wuhanin kaupunki on ollut käytännössä suljettuna tammikuusta asti.