Koronaviruksen uusin uhri: Playboy-­lehti

Ikoninen aikakauslehti lopettaa painetun lehtensä ainakin täksi vuodeksi.

Ikonisesta aikakaus- ja pornolehdestä Playboysta on tullut koronaviruksen viimeisin uhri.

Hugh Hefnerin vuonna 1953 perustama lehti kertoi keskiviikkona, että se lopettaa printtilehtensä tuotannon koronaviruksen vuoksi.

– Viime viikolla, kun koronaviruspandemian luoma häiriö sisällöntuotantoon ja toimitusketjuun tuli selvemmäksi ja selvemmäksi, olimme pakotettuja nopeuttamaan sitä keskustelua, jota olemme käyneet sisäisesti, totesi toimitusjohtaja Ben Kohn avoimessa kirjeessään.

Asiasta kertoo muun muassa USA Today.

Lehden mukaan Playboy on jo pitkään pohtinut printtilehtensä lopettamista, sillä ilmainen nettiporno on vienyt siltä merkittävästi maksavia asiakkaita. Ennen kuukausittain ilmestynyt lehti alkoi ilmestyä joka toinen kuukausi vuonna 2017 ja lopulta neljä kertaa vuodessa vuonna 2019.

– Olemme päättäneet, että meidän kevään 2020 numero, joka ilmestyy tällä viikolla, on viimeinen printtijulkaisumme tänä vuonna Yhdysvalloissa, Kohn sanoi.

Yritys aikoo jatkaa nyt digitaalinen sisältö edellä. Tarkoituksena on julkaista myös joitain painettuja erikoisnumeroita ensi vuonna.

– Painettu lehti on se, kuinka me aloitimme, ja se tulee aina olemaan osa meitä. Viimeisen 66 vuoden aikana meistä on tullut paljon enemmän kuin aikakauslehti. Ja joskus täytyy päästää menneestä irti tehdäkseen tilaa tulevalle.

Kohnin mukaan Playboy-brändi jatkaa olemassa oloaan menestyksekkäämpänä kuin koskaan, vaikka painettu lehti nyt jääkin pääasiassa unholaan. USA Todayn mukaan Playboylla oli 1970-luvun kultavuosinaan yli 7 miljoonan levikki.

Lehden ihka ensimmäisessä numerossa kannessa oli Hollywood-tähti Marilyn Monroe. Lehden kansityttöinä ovat esiintyneet myös muiden muassa Madonna, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Pamela Anderson, Kim Kardashian ja Carmen Electra.