Wuhan suljettiin koronavirusepidemian takia – näin kahden kuukauden eristys on vaikuttanut miljoonakaupunkiin

Tammikuussa Kiina teki kovan päätöksen ja eristi useita kaupunkeja maassa levinneen uuden koronaviruksen takia. Kotoperäiset tartunnat ovat laskussa, mutta eristystoimien todellinen vaikutus selviää asiantuntijoiden mukaan vasta myöhemmin.

Tiettävästi ensimmäiset koronavirustartunnat havaittiin Hubein maakunnassa sijaitsevassa Wuhanissa jo joulukuun alussa, joskin tuolloin asiasta ei kerrottu julkisuuteen. Tartuntojen lähteeksi on epäilty kaupungin kalatoria, jossa myytiin merenelävien lisäksi myös monia muita villieläimiä.

Vuodenvaihteessa Kiina kertoi potilaista, joilla oli tuntemattoman viruksen aiheuttama hengitystieinfektio. Virus sai myöhemmin nimen SARS-CoV-2 eli 2019-nCoV ja sen aiheuttama tauti nimen COVID-19.

Wuhanin miljoonakaupungin eristys alkoi 23. tammikuuta. Wuhanin asukkaita kehotettiin pysymään sisällä ja välttämään tarpeetonta matkustamista. Kadut autioituivat nopeasti saamaan aikaan, kun sairaalat täyttyivät potilaista.

Wuhanin jälkeen eristettiin myös muita kaupunkeja ja estettiin kaupunkien välistä liikennettä.

Työntekijä kävelee suljetulla Wuhanin lentokentällä. Lentokenttä on ollut suljettuna 23. tammikuuta lähtien.

Wuhanin asukkaat ovat maksaneet eristyksestä kovan hinnan. CNN:n haastattelemat asukkaat kertovat, että he eivät saa käydä kaupassa vaan naapurikomiteat tilaavat tarpeelliset tuotteet – usein kalliimpaan hintaan.

Kun varapääministeri Sun Chunlan vieraili Wuhanissa 6. maaliskuuta, hän sai kuulla kerrostalojen ikkunoista huutoja: ”Se on huijausta! Se on kaikki huijausta!”

Asukkaat syyttivät naapurikomiteaa ilmaisten ja alennettujen ruokatoimitusten lavastamisesta. Sun määräsi tutkinnan tapauksesta.

Wuhanin varapormestari sanoi helmikuun lopussa, että epidemian takia logistiikka- ja työkustannukset olivat kolminkertaistuneet, minkä takia ruoan hinta oli noussut. Hän lupasi hallituksen korjaavan ongelman vapauttamalla hallituksen varastoissa olevaa pakastettua lihaa myyntiin 15 prosenttia markkinahintaa alemmalla hinnalla.

Vapaaehtoiset jakoivat kasviksia asukkaille Wuhanissa 16. maaliskuuta.

Li Hong -pseudonyymiä käyttänyt nainen kertoi, että tilanne oli kuitenkin vaikea eikä hinnanalennuksia ollut näkynyt.

– Jos tilanne jatkuu tällaisena, emme voi ylläpitää päivittäistä elämäämme.

Wuhanissa ihmisten eristystä on kiristetty eivätkä monet pääse kotoaan ulos.

Taloudellisen taakan lisäksi eristys koettelee myös mielenterveyttä.

– Tavallisilla ihmisillä ei ole tulonlähdettä eikä heillä ole varmuutta siitä, milloin he pääsevät ulos, kuvaili Wuhanissa asuva kirjailija Fang Fang suositussa nettipäiväkirjassaan New York Timesin mukaan.

– Kun et tunne maata jalkojesi alla tai menetät tilanteen hallinnan, on helppoa menettää turvallisuuden tunne.

Vapaaehtoinen käsittelee kauko-ohjattavaa desinfiointirobottia Wuhanissa.

Asiantuntijoiden mukaan Kiinan kovat toimet tammikuun puolivälin jälkeen vaikuttavat toimineen, joskin Kiina reagoin epidemia uhkaan liian hitaasti.

Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan, mikäli Kiina olisi viikkoa aiemmin ryhtynyt rajoittamaan viruksen leviämistä tehokkaasti, se olisi estänyt 67 prosenttia kaikista tartunnoista maassa, Nature-julkaisu kertoo.

Ilmakuva Wuhanista. Rakennuksessa lukee ”voitto Wuhanille”. Koronavirusepidemia Kiinassa ei ole kuitenkaan vielä ohi.

Toisaalta, mikäli Kiina ei olisi reagoinut, tilanne voisi olla huomattavasti pahempi. Tutkijoiden mukaan Kiinan eristyspolitiikka vähensi kontaktia ihmisten välillä ja kaupunkien välisen liikenteen kieltäminen vähensi viruksen leviämistä. Nämä toimet estivät tautitapausten määrään kasvua 67-kertaiseksi. Jos Kiina ei olisi reagoinut, helmikuun loppuun mennessä tautitapauksia olisi ollut lähes kahdeksan miljoonaa.

Hubein maakunnassa todetut koronavirustartuntojen määrät ovat laskeneet yksinumeroisiksi kuluneen seitsemän päivän aikana. Vielä helmikuun alussa tartuntoja kirjattiin tuhansia päivässä. Wuhanissa kirjattiin keskiviikkona vain yksi kotimainen tartunta.

Lääkäri poseeraa 600:nnen parantuneet koronaviruspotilaan kanssa Renminin sairaalassa Wuhanissa.

Kiinassa on kuitenkin kasvanut huoli ulkomailta tuotujen tartuntojen määrästä. Keskiviikkona ilmoitettiin 12 uudesta ulkomailta tuodusta tartunnasta, AFP kertoo. Noin 20 000 ihmistä lentää joka päivä Kiinaan. 10 provinssia ja kaupunkia on asettanut matkailijat pakolliseen karanteeniin.

Asiantuntijat ovat myös huolissaan siitä, että tartuntojen määrä voi lähteä jälleen kasvuun, kun Kiina jossain vaiheessa höllentää eristysmääräyksiä.

– Mielestäni he tekivät mahtavaa työtä viruksen tukahduttamisessa, Minnesotan yliopiston tartuntatautitutkimuksen johtaja Michael Osterholm sanoo.

– Mutta en tiedä, kuinka kestävää se on. Mitä kiinalaiset ovat todella saavuttaneet? Ovatko he todella saaneet viruksen hallintaan? Vai ovatko he vain pidätelleet sitä?

Osterholm arvioi, että vasta pari kuukautta sen jälkeen, kun Kiinassa on palattu normaalielämään, saadaan tietää, toimiko väestön liikkumisen rajoittaminen vai ei.

Lääkintähenkilökuntaa tuli Wuhaniin epidemian pahimpaan aikaan muualta Kiinasta. Kuvassa Guizhoun maakunnasta tullut ryhmä. Osa näistä ryhmistä on jo lähtenyt kotiin Hubein provinssista.

Lontoon Imperial Collegen epidemologi Roy Andersonin mukaan Kiinassa käydään todennäköisesti parhaillaan kovaa väittelyä siitä, milloin eristystä pitäisi purkaa, sillä tämän jälkeen voisi tulla toinen tartunta-aalto. Koska eristystä ei voi jatkaa loputtomiin, ihmisten tulisi jatkaa sosiaalista etääntymistä ja hyvää hygieniaa.

– Meidän toimet merkitsevät silloin enemmän kuin hallituksen.