Arvostettu brittitutkijaryhmä arvioi raportissaan, että terveydenhuolto ei pysty vastaamaan koronatapausten määrään Britanniassa ja Yhdysvalloissa huolimatta laajoista rajaustoimista.

Imperial Collegen arvovaltainen tutkijaryhmä mallinsi viruksen leviämistä eri tilanteissa maanantaina julkaistussa raportissaan, joka lienee saanut pääministeri Boris Johnsonin muuttamaan hallituksensa koronapolitiikkaa ja tuomaan maahan rajoitustoimenpiteitä.

Tutkijoiden mukaan koronapotilaiden tehohoidon tarve ylittää tehohoidon sairaalapaikkamäärän kahdeksankertaisesti, vaikka yhteiskunta tekisi toimenpiteitä taudin leviämisen rajoittamiseksi.

Parhaiten koronaviruksen leviämistä pystytään hillitsemään, jos sairastuneiksi epäillyt eristetään kotiin, heidän perheenjäsenensä jäävät 14 päiväksi kotikaranteeniin ja 70 vuotta täyttäneet ja muut terveytensä puolesta riskiryhmiin kuuluvat välttävät kontakteja muihin.

”Tehokkaimmassa tutkitussa lieventämisstrategiassa, joka johtaa yksittäiseen, suhteellisen lyhyeen epidemiaan, sekä tavallisten osastojen sairaalapaikkojen että teho-osastojen kapasiteetti ylitetään vähintään kahdeksankertaisesti”, tutkijat kirjoittavat raportin johtopäätöksissä.

”Lisäksi vaikka kaikkia potilaita voitaisiin hoitaa, oletamme, että kuolemantapauksia on 250 000 Englannissa ja 1,1–1,2 miljoonaa Yhdysvalloissa.”

Tutkijat pohtivat kahta toimintastrategiaa: lieventämistä, jossa tautihuippua pyritään tasaamaan hoidon riittämisen parantamiseksi, sekä tukahduttamista, jossa tauti pyritään kukistamaan mahdollisimman tehokkaasti niin että sairastuneiden määrä laskee.

Lieventäminenkin edellyttää heidän arvionsa mukaan ainakin kolmen kuukauden rajoitustoimia, mutta tukahduttaminen edellyttää vielä pitempiaikaisia toimenpiteitä, samoin sitä, että koko yhteiskunnassa vältetään kontakteja – tutkijoiden mallissaan käyttämien laskelmien mukaan se tarkoittaisi, että kaikki vähentävät kontakteja työn, koulun ja perheen ulkopuolella 75 prosenttia.

Koska laumasuojaa ei tukahduttamisstrategian onnistuessa pääse syntymään sairastuneiden saamien vasta-aineiden kautta, joudutaan odottamaan rokotteen valmistumista, mihin saattaa mennä puolitoista vuotta. Jos rajoitetoimet välillä keskeytetään, tauti saattaa palata jopa aiempaa epidemiaa ärhäkkäämpänä.

”Pitkäaikainen tukahduttaminen ei ehkä ole toteutettavissa oleva poliittinen vaihtoehto monissa maissa. Tuloksemme osoittavat, että vaihtoehtoinen suhteellisen lyhytaikainen (3 kuukauden) lieventämispolitiikka voisi vähentää epidemian yhteydessä havaittuja kuolemia jopa puoleen ja huipputeknologian kysyntää kahdella kolmasosalla”, tutkijat kirjoittavat.

Koulujen täysi sulkeminen ei tutkijaryhmän mallinnuksen mukaan ole yhtä tehokasta kuin potilaiden ja heidän perheidensä eristäminen sekä vanhusväestön kontaktien vähentäminen.

Brittitutkijoiden maanantaina ehdottamat toimenpiteet ovat pitkälti samankaltaisia kuin joista Suomen hallitus ilmoitti tiistaina.

Suomi on kuitenkin aloittanut rajaamistoimet varsin varhaisessa vaiheessa. Raportin mukaan tukahduttamisstrategia pitäisi Britannian kokoisessa maassa aloittaa viimeistään silloin kun viikoittainen tehohoidossa olevien potilaiden määrä on 200.

Suomen väkilukuun suhteutettuna se tarkoittaisi 18:aa potilasta, ja Suomessa oli eilisten tietojen mukaan tehohoidossa 3–4 koronapotilasta.

Suomen viranomaiset ovat tähän saakka vakuuttaneet uskovansa Suomen terveydenhuollon selviävän koronasta melko hyvin.

Suomen suurimman sairaanhoitopiirin Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen valitsee sanansa tarkoin kommentoidessaan Imperial Collegen raporttia.

– Kiinnostava raportti, johon on Husissakin perehdytty. Raportissa on pyritty mallintamaan erilaisia vaihtoehtoja. Juuri tuollaisten periaatteiden avulla on Suomenkin rajoitustoimet harkittu. Epidemian vakavuutta saadaan nyt valituilla toimilla lievitettyä merkittävästi, sanoo Tuominen.