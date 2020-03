Italiassa on kuollut keskiviikkoon 18.3. mennessä 2987 ihmistä koronavirukseen.

Luku on korkein missään maassa yhden päivän aikana.

Italiassa 475 ihmistä on kuollut koronavirukseen päivän aikana. Tämä on korkein virallinen luku missään maassa päivässä. Yhteensä kuolleita on jo liki 3 000.

Yli puolet kaikista Kiinan ulkopuolella tapahtuneista koronaviruskuolemista on peräisin Italiasta. Virustartunnan on saanut maassa yli 35 000 ihmistä.

Edellinen yhden päivän korkein kuolinluku oli sekin Italiasta. Sunnuntaina maassa kerrottiin 368 ihmisen kuolleen koronavirukseen.