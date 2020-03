Tartuntojen määrä kaupungissa kasvoi sadoilla päivässä.

New Yorkin satamaan tuodaan tuhatpaikkainen sairaalalaiva, jotta koronaviruspotilaille saadaan lisää paikkoja, kertoi osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo.

Cuomon mukaan New Yorkiin tulee USNS Comfort -sairaala-alus, jota on normaalisti käytetty uivana sairaalana muun muassa sotilasoperaatioissa.

– Tämä on poikkeuksellinen toimi. Se on käytännössä uiva sairaala, mikä lisää kapasiteettia. Siinä on tuhat paikkaa ja leikkaussalit, Cuomo sanoi.

Cuomo kehui Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia laivan lähettämisestä ja sanoi tämän suhtautuneen "luovasti ja energisesti" New Yorkin auttamiseen.

– Olemme sodassa ja taistelemme kaikki samassa juoksuhaudassa. Presidentin toimet osoittavat, että hän toimii juuri niin, Cuomo ylisti.

Cuomon mukaan New Yorkin kaupungissa oli keskiviikkona jo pitkälti yli 1 300 koronatartuntaa, mikä on satoja enemmän kuin vielä päivää aikaisemmin. New Yorkin osavaltiossa tartuntoja on todettu yli 2 300.