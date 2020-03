Saksa ryhtyy käyttämään hotelleja ja urheiluhalleja sairaaloina

Koronavirusepidemia rasittaa suuresti Saksan terveydenhuoltoa.

Saksa aikoo ryhtyä käyttämään muun muassa hotelleja ja urheiluhalleja väliaikaisina sairaaloina lievien sairaustapausten hoitamiseen, jotta varsinaisten sairaaloiden paikat voidaan varata vakavammin sairastuneille. Asiasta kertoivat osavaltioviranomaiset. Koronavirusepidemia rasittaa suuresti maan terveydenhuoltoa.

Saksassa on pitkälti yli 10 000 koronavirustartuntaa. Virukseen on kuollut toistaiseksi yhteensä 27 ihmistä.

Saksassa on tehohoitopaikkoja 29,2 per 100 000 asukasta. Suomessa sataa tuhatta asukasta kohden on 6,1 tehohoitosänkyä.