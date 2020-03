Rajan yli kulkee satojatuhansia ihmisiä joka päivä.

Yhdysvallat sulkee Kanadan-rajansa kaikelta sellaiselta liikenteeltä, joka ei ole välttämätöntä. Tavaraliikenne jatkuu normaalina.

– Olemme päättäneet yhteisymmärryksessä sulkea pohjoisrajamme Kanadaan kaikelta ei-välttämättömältä liikenteeltä. Kauppaan tämä ei vaikuta. Lisää yksityiskohtia myöhemmin, kertoi presidentti Donald TrumpTwitterissä.

Kanadan ulkoministerin Francois-Philippe Champagnen mukaan Kanadan pääministeri Justin Trudeau kertoo niin ikään asiasta lisää myöhemmin. Champagnen mukaan rajan yli kulkee satojatuhansia ihmisiä joka päivä.

Trudeau ilmoitti jo maanantaina, että Kanada sulkee rajansa ulkomaisilta matkustajilta pois lukien amerikkalaiset. Päätöstä kritisoitiin tuoreeltaan voimakkaasti.

Yhdysvalloissa on todettu runsaat 7 300 koronatartuntaa. Virukseen on kuollut 116 ihmistä. Kanadassa tartunnan saaneita on noin 600 ja kuolleita kahdeksan.