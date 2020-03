Asiantuntijat ovat kiitelleet Singaporen, Taiwanin ja Hongkongin tehokkaita toimia koronavirusepidemian hillitsemisessä. Suomessa rajoittamistoimiin ryhdyttiin maaliskuun puolivälissä, kun tartuntojen määrä oli kasvanut nopeasti.

Todettujen koronavirustartuntojen määrän yhä kasvaessa maailmalla, monen katse on kääntynyt Singaporeen, Taiwaniin ja Hongkongiin, joissa tartuntoja on edelleen suhteellisen vähän.

Vaikka Singapore on yksi Aasian talous- ja liikennekeskuksista, maassa on todettu 313 tartuntaa. Kiinalle kuuluvassa Hongkongissa, joka kärsi sars-epidemian aikana 2000-luvun alussa, tartuntoja on Reutersin mukaan todettu vain 167, joista neljä on kuollut. Taiwanissa tartuntoja on AFP:n mukaan todettu vain 77, joista yksi on kuollut. Uudet tartunnat ovat suurilta osin ulkomailla saatuja.

Kaikilla näillä alueilla todettiin ensimmäinen koronavirustartunta tammikuun loppupuolella. Edelleen suuri osa tartunnoista liittyy matkustamiseen. Asiantuntijoiden mukaan nopeat ja tehokkaat rajoitustoimet ovat kuitenkin onnistuneet pitämään uuden koronaviruksen leviämisen kurissa.

Epidemiologi Benjamin Cowling nosti New York Timesin mielipidekirjoituksessaan esille kolme eri asiaa, joilla Singapore, Hongkong ja Taiwan ovat rajoittaneet viruksen leviämistä.

– Kaikkien kolmen hallitukset ovat ottaneet käyttöön jonkinlaisen yhdistelmän eri keinoja 1. vähentääkseen tautitapausten saapumista yhteisöön (matkustusrajoitteet), 2. estääkseen tartunnat tiedettyjen tapausten ja paikallisväestön kanssa (karanteeni), 3. tukahduttaakseen hiljaisen leviämisen yhteisössä vähentämällä kontaktia yksilöiden välillä (vapaaehtoinen eristäytyminen, sosiaalinen etääntyminen, korostunut hygienia, Cowling listasi.

Vaikka kolme aluetta ovat valinneet omat keinonsa koronavirusepidemian hillitsemiseksi, on niiden lähestymistavassa myös paljon samaa.

Osasyynä nopeaan reagointiin on pidetty sitä, että alueilla on vielä tuoreessa muistissa vuoden 2003 sars-epidemia. Toisin kuin esimerkiksi monet Euroopan maat, Singaporessa, Hongkongissa ja Taiwanissa on jo vuosia valmistauduttu siihen, että uusi epidemia puhkeaisi. Ihmiset ovat myös taipuvaisempia hyväksymään eristyksen ja muut toimet epidemian hillitsemiseksi.

Singaporessa on todettu suhteellisen vähän koronavirustartuntoja.

Matkustajat nopeasti karanteeniin

Kun uutiset aiemmin tuntemattoman viruksen aiheuttamista oireista Wuhanissa ilmaantuivat joulukuussa 2019, Taiwan suhtautui mysteeritautiin vakavasti. Taiwan alkoi tarkistaa kaikki Wuhanista saapuvat matkustajat 31. joulukuuta alkaen. Wuhanin asukkailta kiellettiin maahantulo ja valmismatkat Kiinaan keskeytettiin tammikuun lopussa ja kiinalaisten maahantulo kiellettiin lopulta 6. helmikuuta, Foreign Policy kertoo.

Kolme päivää sen jälkeen, kun kiinalaisviranomaiset olivat varoittaneet maailmaa uuteen virukseen liittyvistä hengitystieinfektioista Wuhanissa, Singapore alkoi ohjata Wuhanista saapuvia kuumeesta ja hengitystieoireista kärsiviä matkustajia lääkärin arvioitavaksi ja eristykseen. Singapore myös perui ensimmäisten joukossa kaikki lennot Wuhanista maahan.

Ohjeita matkustajille Singaporen Changin kansainvälisellä lentokentällä.

Hongkongissa matkailijoiden maahantuloa ei ole juuri rajoitettu, mutta riskialueilta saapuvat on määrätty karanteeniin, South China Morning Post uutisoi. Karanteenia myös valvotaan tarkkaan, sillä Hongkongissa ovat matkustajien mukana tulleet tartunnat olleet hienoisessa kasvussa viime viikkoina. CNN:n mukaan kotiin palaaville matkustajille jaetaan elektroniset rannekkeet, joilla valvotaan karanteeniin määrättyjen henkilöiden liikkeitä.

Matkustajat olivat pukeutuneet suoja-asuihin Honkongin kansainvälisellä lentokentällä 17. maaliskuuta.

Toisin kuin Singaporessa, Hongkongissa ja Taiwanissa, Suomessa ei epidemian puhjettua Kiinassa ryhdytty maahantulokieltoihin tai matkustajien eristämiseen.

Ensimmäinen tartunta todettiin Kiinasta tulleella matkustajalla tammikuussa, mutta tuolloin jatkotartuntoja ei havaittu. Koronavirustartuntoja alettiin todeta Suomessa enemmän helmi-maaliskuun vaihteessa ja tartuntojen määrä jatkaa kasvamistaan. Monet tartunnoista ovat liittyneet matkustamiseen.

12. maaliskuuta hallitus suositteli, että epidemia-alueilta palaavien työntekijöiden tulisi pysyä poissa työpaikalta kaksi viikkoa. Myös lievistäkin flunssaoireista kärsiviä kehotettiin jäämään matalalla kynnyksellä kotiin. 15. maaliskuuta ulkoministeriö kehotti suomalaisia olemaan matkustamatta ulkomaille. Ulkomaalaisten Suomen-matkoihin ei otettu kantaa.

Suomen rajat suljetaan 19.3 keskiyöllä.

Tartuntojen ja altistuneiden tehokas tunnistaminen

Singaporen terveysviranomaiset päättivät myös jo aikaisessa vaiheessa testata kaikki influenssatyyliset tapaukset ja keuhkokuumepotilaat. Maa myös näki vaivaa sen eteen, että kaikki sairastuneet ja altistuneet löydettäisiin.

Ihmiset käyttivät hengityssuojaimia Changin kansainvälisellä lentokentällä Singaporessa.

Singaporen viranomaiset pyrkivät alusta alkaen selvittämään tartunnan saaneen henkilön kaikki kontaktit. Jos kontaktit eivät selvinneet potilasta haastattelemalla, terveysministeriö keräsi tietoja kuljetusyrityksiltä, hotelleilta ja hankki esimerkiksi valvontakameranauhoja. Maa on myös kehittänyt testin vasta-aineiden tunnistamiseksi, sillä vasta-aineita voi löytyä senkin jälkeen, kun itse virusinfektio on ohi, Time uutisoi.

Taiwanissa henkilöiden matkustushistoria liitettiin heidän henkilökortin tietoihin jo tammikuussa, jotta tartuntariskissä olevat henkilöt voitaisiin tunnistaa. Taiwanissa myös aktiivisesti etsittiin mahdollisia koronaviruspotilaita etsimällä henkilöitä, jotka olivat saaneet influenssatestistä negatiivisen tuloksen. Näin löytyi 113 tapausta. Karanteenissa olevia on seurattu elektronisesti matkapuhelimien kautta, maaliskuun alussa julkaistussa selvityksessä kerrotaan.

Taipeissa harjoiteltiin näytteiden keräämistä maaliskuussa. Harjoitukseen osallistui 450 terveydenhuoltoalan työntekijää, vapaaehtoista, hallituksen työntekijää ja armeijan työntekijää.

Siltä varalta, että tarttumista on voinut tapahtua ennen oireiden ilmaantumista, Hongkongissa on jäljitetty koronaviruspotilaan kontakteja myös ajalta ennen kuin potilas alkoi oirehtia.

Hongkong myös kehitti nopeasti testit koronavirustartunnan diagnosoimiseksi ja lähetti testit kaikkien suurten sairaaloiden laboratorioihin. Hongkongissa altistuneet on myös eristetty tehokkaasti: viime viikolla yli 24 700 ihmistä oli karanteenissa.

Yhdysvalloissa Harvardin kansainvälisen terveyden instituuttia johtava Ashish Jha pitää nimenomaan testausta tärkeänä epidemian hillitsemisessä.

– Ilman testausta ei voi saada mitään käsitystä tartuntojen laajuudesta. Ei voi eristää ihmisiä. Ei voi tehdä mitään, Iranin, Italian ja Yhdysvaltojen vähäistä testaamista kritisoinut Jha sanoo NPR:lle.

– Silloin jäljelle jäävät täysin erilaiset vaihtoehdot. Meidän on suljettava kouluja, peruttava tapahtumia, ajettava kaikki alas, koska se on ainoa työkalu, joka on käytössämme, kunnes testaamista jälleen tapahtuu. On ollut järkyttävää, kuinka huono (Yhdysvaltojen) liittovaltion vastaus on ollut.

Singaporea, Taiwania ja Hongkongia yhdistää myös se, että esimerkiksi karanteenin rikkomisesta saa kovat sakot.

Suomessa kritiikkiä on herättänyt testaamisen vähäisyys. Suomi testasi maaliskuun alussa koronavirusepäilyt, joissa henkilöllä oli oireita ja hän oli palannut epidemia-alueelta tai hän oli ollut kontaktissa koronavirustartunnan saaneeseen. Viime viikonloppuna Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kiristivät testaamiskriteerejä niin, ettei kaikkia koronavirusepäilyjä testata. Testikapasiteetin kerrottiin olevan noin 500–600 testiä päivässä.

Hallitus lupasi kuitenkin maanantaina, että korona-testauskapasiteettia kasvatettaisiin. Testejä ei kuitenkaan uloteta kaikkiin tautiepäilyihin, vaan testauksessa keskitytään jatkossakin sairaalahoitoa vaativiin sekä kriittisissä tehtävissä toimiviin kuten terveydenhuollon henkilöstöön.

Yksilöiden suojaaminen

Taiwanissa hallinto asetti hinnan hengityssuojaimille ja hallituksen varojen ja armeijan henkilökuntaa ohjattiin lisäämään suojaimien valmistusta. Jo 20. tammikuuta Taiwanin tartuntatautivirasto ilmoitti, että hallituksella oli 44 miljoonaa kirurgin naamaria, 1,9 miljoonaa muita hengityssuojaimia ja 1 100 negatiivisen paineen eristyshuonetta.

Koululaisten ja opiskelijoiden lämpötila tarkistetaan ennen kuin he pääsevät kouluun. Myös työpaikoilla tarkkaillaan työntekijöiden lämpötilaa, NBC News kertoo.

Lisäksi Taiwanin hallinto on myös järjestänyt päivittäisiä tiedotustilaisuuksia epidemiasta ja ohjeita muun muassa käsienpesun tärkeydestä ja siitä, miten käyttää hengityssuojainta oikein.

Sotilaat osallistuivat epidemiaharjoitukseen Taipeissa.

Myös Singaporessa, joka jo entuudestaan tunnetaan korkeista hygieniastandardeistaan, on järjestetty tiedotuskampanjoita koronavirustartunnan ehkäisemisestä. Singapore on myös pitänyt kansalaisia ajan tasalla epidemiasta ja siitä, mitä maa tekee sen hillitsemiseksi.

Hongkongissa on myös käynnistetty kampanjoita hyvän käsihygienian edistämiseksi. Lähes kaikki käyttävät hengityssuojainta.

Hongkongissa hengityssuojat ovat arkipäivää.

Koska alueilla muistetaan sars-epidemia, monet ovat jo ennen koronavirusepidemiaa noudattaneet hyvää hygieniaa.

– Minä pesen yhä pakonomaisesti käsiäni, 17 vuotta epidemian jälkeen. Minulla on ystäviä, jotka ovat jo vuosia painaneet hissin nappuloita hammastikuilla. Jotkut käyttävät nenäliinoja avatessaan julkisten vessojen ovia tai kantavat hengityssuojainta laukussaan siltä varalta, että saavat flunssan, Bloombergin hongkongilainen toimittaja kuvaili sarsin vaikutusta.

Suomessa on tiedotettu käsihygienian ja oikeaoppisen yskimisen tärkeydestä. 16. maaliskuuta hallitus kehotti yli 70-vuotiaita pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan.

Toisin kuin monessa Aasian maassa, Suomessa ei ole tuoretta kokemusta yhtä tappavista epidemioista kuin uuden koronaviruksen tai sarsin aiheuttamat epidemiat.

Joukkokokoontumisten kieltäminen

Singaporessa, Taiwanissa ja Hongkongissa kiellettiin joukkokokoontumiset jo varhain. Alueet eivät ole kuitenkaan samankaltaisessa lockdown-tilassa kuin esimerkiksi Italia tai jopa Suomi.

Singaporessa ei ole suljettu kouluja tai työpaikkoja. Singaporen opetusministeriön sivuilla sanotaan, että koulujen sulkeminen on ”vakava päätös” ja se ”sekoittaisi monta elämää”. Sen sijaan opiskelijoiden ja henkilökunnan terveyttä tarkkaillaan päivittäin.

Oppilaat istuvat keltaisten sermien takana Taiwanissa, jossa koulut ovat yhä auki.

Taiwanissa koulut suljettiin helmikuussa kahdeksi viikoksi, mutta tämän jälkeen koulut ovat pysyneet auki.

Hongkongissa sen sijaan virkamiehiä kehotettiin jo tammikuun lopussa virkamiehiä työskentelemään kotoa. Samoihin aikoihin myös päiväkodit ja koulut suljettiin ja ne pysyvät kiinni ainakin pääsiäisen yli. Koulujen sulkemisen vaikutusta pehmensi se, että Hongkongissa monilla perheillä on kotiapulaisia tai samassa taloudessa asuvia isovanhempia, jotka ovat voineet hoitaa lapsia vanhempien käydessä töissä.

Vartija tarkkailee ihmisten lämpötilaa toimistorakennuksen aulassa Hongkongissa.

Suomen hallitus suositteli 12. maaliskuuta, ettei yli 500 hengen kokouksia ja tapahtumia pidettäisi. Maanantaina 16. maaliskuuta kiellettiin yli 10 ihmisen kokoontumiset. Poliisi voi jatkossa hajottaa ylisuuret kokoontumiset.

Toisin kuin Singapore ja Taiwan, hallitus päätti maanantaina myös sulkea koulut ja muut oppilaitokset toistaiseksi.