Yli 850 miljoonaa lasta ja nuorta pois koulusta koronapandemian takia

Yli 850 miljoonaa lasta ja nuorta on pois koulusta koronaviruspandemian vuoksi, kertoo YK-järjestö Unesco. Lukema on melkein puolet koko maailman oppilas- ja opiskelijamäärästä. Oppilaitokset on suljettu ainakin 102 maassa, ja lisää on odotettavissa.

Koulujen ja yliopistojen sulkemisten suuri määrä ja nopea kasvu on ennenkuulumaton haaste opetusalalle, Unesco sanoo lausunnossaan.

Monissa maissa pyritään antamaan etäopetusta kuvayhteyden tai muun teknisen sovelluksen avulla. Joissakin maissa oppitunteja järjestetään television ja radion välityksellä.