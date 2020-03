Joe Biden yhä lähempänä demokraattien presidenttiehdokkuutta – ”Tämä on aika taputeltu juttu”

Ex-varapresidentti otti voiton kaikissa kolmessa esivaaliosavaltiossa tiistaina. Suomalaisasiantuntijan mukaan Biden johtaa demokraattien presidenttikisaa jo ylivoimaisesti.

Yhdysvalloissa entinen varapresidentti Joe Biden suuntaa vauhdilla kohti demokraattipuolueen presidenttiehdokkuutta. Biden voitti tiistaina esivaalit kolmessa osavaltiossa: Floridassa, Illinoisissa ja Arizonassa. Hän näyttää edenneen lähes ylivoimaiseen johtoon ehdokkuuskamppailussa.

Esivaalien tulokset asettavat Bidenin kilpakumppanin, senaattori Bernie Sandersin erittäin tukalaan tilanteeseen. Sandersilta odotettiin hyvää tulosta pystyäkseen pitämään kampanjansa mittelössä mukana.

– Biden voitti aika selkeästi kaikki kolme osavaltiota, ja delegaattijakauman perusteella tämä on aika taputeltu juttu. Erot ovat jopa aika isoja, sanoo Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen STT:lle.

– Sandersin tukijoista alle 45-vuotiaat eivät ilmeisesti kovin paljon edes vaivautuneet äänestämään. Eli periksiannon makua on, vaikkakin Sanders näyttää hahmottavan kampanjansa kansanliikkeenä siten, että kyse ei ole tästä presidenttiydestä, vaan liikkeestä, jonka kautta hän pyrkii vaikuttamaan ja saamaan omia ohjelmakohtiaan läpi.

Heiskanen ei kuitenkaan usko, että Sandersin ja Bidenin näkemyksiä saadaan sovitettua kovin hyvin yhteen, koska he ovat niin eri linjoilla. Biden on perinteinen sentristi, maltillinen keskitien kulkija, ja Sanders niin paljon vasemmalla. Yhdistävänä tekijänä on se, että he haluavat republikaanipresidentti Donald Trumpin pois Valkoisesta talosta.

Tuleeko ilmoitus vetäytymisestä?

Heiskasen mukaan on vaikea ennakoida, tuleeko Sandersilta lähiaikoina lausunto ehdokaskisasta vetäytymisestä.

– Edellisissä vaaleissahan hän ei sellaista tehnyt, vaan oli ihan kesäkuuhun asti pelissä mukana. Puolueen sisällä on konsensus, että Sandersin pitäisi jättäytyä kisasta, ja varmasti siihen suuntaan tulee myös painostusta.

Epäsuorasti Sanders on jo taannoin myöntänyt ymmärtävänsä, että kilpailija johtaa ja että hän ei ole se, kenen ajatellaan olevan paras kandidaatti puolueen kannalta, Heiskanen sanoo.

– Mutta hän ei ole myöntänyt sitä, etteikö pystyisi vaikuttamaan vielä poliittiseen ohjelmaan.

Sukupolvien välinen ristiriita

Biden on aiemmin jo ilmoittanut, että aikoo valita varapresidenttiehdokkaakseen naisen. Yleisesti ajatellaan, että tämän tulisi olla musta nainen, kuten esimerkiksi Stacey Abrams tai Kamala Harris. Viimeisimpänä on spekuloitu Val Demingsiä, joka tuli suuren yleisön tietoisuuteen Trumpin virkarikossyytetutkinnan aikana.

– Voisi olla aika helppo valita sentristinen, nuorehko, älykäs nainen, jos Bidenillä ei olisi näitä Sandersin kannattajia, joiden näkemyksiä pitää ottaa huomioon. Vähän vaikeammaksi menee, jos pitää saada uudistusmielisyyttä mukaan Sandersin äänestäjien tyydyttämiseksi.

Sandersin ruohonjuuritason liikkeen nuorelle polvelle ei Heiskasen mukaan riitä esimerkiksi se, että varapresidenttiehdokkaana olisi nainen.

– Millenniaalit ovat rajoja rikkovan kansanliikkeen takana. Poliittinen ohjelma ja laajat asiakysymykset, kuten maahanmuutto-, terveydenhuolto- ja ympäristöasiat vaikuttavat heidän äänestyskäyttäytymiseensä.

– Ja tämä on keskeinen sukupolvien välinen ristiriita, mikä vaalikampanjan yhteydessä on tullut esiin ja tuli myös viime vaaleissa. Nuoret eivät silloin menneet Hillary Clintonin taakse, koska sentristinen ohjelma ja naiseus eivät riittäneet.