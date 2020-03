Lehdet: Italiassa jouduttu jo pohtimaan, kuka saa elää ja kuka ei, jos koronakriisi ruuhkauttaa tehohoidon

Piemonten maakunnan viranomaisten kerrotaan laatineen ehdotuksen yli 80-vuotiaiden jättämisestä tehohoidon ulkopuolelle.

Koronaviruksen pahiten kuormittamassa Italian terveydenhoitojärjestelmässä on jouduttu jo pohtimaan sitä, kuka saa tehohoitoa ja kuka ei, jos kaikille ei riitä tehohoitopaikkoja.

Asiasta viikonloppuna uutisoineen brittilehti Telegraphin mukaan koronaviruksen koetteleman Piemonten maakunnan viranomaiset ovat laatineet luonnoksen ehdotuksesta, jonka mukaan tehohoito varattaisiin ääritilanteessa alle 80-vuotiaille.

Lisäksi tehohoitoa saavia voitaisiin ehdotuksen mukaan laittaa jonoon sen mukaan, kuinka paljon heillä on perussairauksia, koska se voi vaikuttaa hoidon lopputulokseen. Lisäksi yksi kriteeri olisi lääkäreiden arvio siitä, mikä on potilaan mahdollisuus selvitä elvytyksestä.

Käytännössä päätös tehohoidon eväämisestä tarkoittaisi sitä, että iäkkään, heikkokuntoisen potilaan mahdollisuudet jäädä eloon pienenisivät merkittävästi.

Maakunnan viranomaiset myönsivät Telegraphille, että asiaa on jouduttu pohtimaan terveydenhuollon valtavan kuormituksen takia. He kuitenkin kiistivät, että päätöksiä elämästä ja kuolemasta olisi jouduttu tekemään tai iäkkäimpiä potilaita olisi jouduttu jättämään hoitamatta, vaikka sellaisestakin on liikkunut huhuja Italiassa.

– Pyrimme viivyttämään niin pitkään kuin mahdollista tällaisten kriteerien käyttöönottoa, kommentoi hoito-ohjeistuksia antavan Piemontin maakunnan viranomaisen edustaja Roberto Testi Telegraphille.

– Haluamme joutua niin myöhään kuin mahdollista tilanteeseen, jossa meidän pitää päättää elämästä ja kuolemasta. Nämä kriteerit koskisivat vain tehohoitoa – ne jotka jäisivät sen ulkopuolelle saisivat yhä kaiken muun mahdollisen hoidon.

– Lääketieteessä joudutaan joskus tekemään vaikeita päätöksiä, Testi lisäsi.

Käytännössä mahdolliset valintatilanteet tarkoittaisivat Italiassa sitä, että lääkärit olisivat kuin sotarintamalla, jossa on resurssien puutteessa priorisoitava.

Jo aiemmin New York Times -lehti kertoi Italian viranomaisten pohtineen suuntaviivoja niin sanotulle ”katastrofilääketieteelle”, jossa joudutaan asettamaan etusijalle potilaita, joilla on paremmat mahdollisuudet selvitä tehohoidon avulla.

– Tämä on sotaa, kommentoi Milanon Niguardan sairaalan infektiotautien johtaja Massimo Puoti lehdelle.

Koronavirus on koetellut Euroopan maista pahiten Italiaa. Tilanne on ollut maassa erittäin vaikea jo pitkään eikä helpotusta ole ollut näkyvissä.

IS:n haastattelema suomalaisasiantuntija ei halua kommentoida Italiassa esillä olleita valintakriteereitä mutta pohtii tilannetta yleisellä tasolla.

– On tietenkin eettisesti hyvin haastava tilanne, jos kaikkia ei voida hoitaa. Siinä joudutaan pohtimaan mikä on oikein ja mikä väärin, sanoo suomalaislääkäreille suosituksia laativan valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan Etenen pääsihteeri Maija Miettinen.

– Valintoja toki tehdään terveydenhuollossa muutenkin, mutta jos tehohoitopaikkoja ei riitä, se tekee tilanteen tavallaan paljon näkyvämmäksi.

Suomen viranomaiset ovat olleet luottavaisia, että Suomessa tehohoitopaikat riittävät. Viranomaiset ovat kertoneet pyrkivänsä siihen, että epidemia etenee hallitusti, jolloin paikkoja on vuorollaan kaikille tarvitseville. Toistaiseksi tiettävästi kaksi suomalaispotilasta on joutunut tehohoitoon koronaviruksen takia.