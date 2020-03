WHO vaatii kaikilta Euroopan mailta jyrkkiä koronavirustoimia

”Sellainen ajattelu, ettei tämä koske meitä, ei ole vaihtoehto”.

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO vaatii Euroopan mailta jyrkkiä koronaviruksen vastaisia toimia. WHO:n mukaan Eurooppa on nyt pandemian keskus.

WHO:n Euroopan johtajan Hans Klugen mukaan yksikään maa ei voi tehdä poikkeuksia asiassa.

– Sellainen ajattelu, ettei tämä koske meitä, ei ole vaihtoehto, Kluge sanoi.

Klugen mukaan hyvä uutinen on se, että Eurooppa on nyt varuillaan ja valmiustoimet on aloitettu. Klugen mukaan jokaisen maan on kohdallaan päätettävä, millaiset toimet ovat nyt tarpeen, koska virus etenee eri maissa eri tavalla. Schengen-alueen ulkorajat suljettiin tiistaina 30 päiväksi.

Liki 190 000 ihmistä ympäri maailmaa on saanut koronaviruksen. Siihen on kuollut vajaat 7 500 ihmistä.