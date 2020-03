Kuolinilmoitukset täyttivät viime perjantaina Lombardiassa, Pohjois-Italiassa ilmestyneestä lehdestä kymmenen sivua.

– Huomenta rakkaat ystävät, italialainen Giovanni Locatelli lausuu viraalihitiksi muodostuneella videolla.

Tämän jälkeen mies selaa Pohjois-Italiassa Lombardiassa ilmestyvän L’Eco di Bergamo -lehden 9. helmikuuta ilmestyneen numeron kuolinilmoituksia vertaa niitä viime perjantaina ilmestyneeseen.

– Antaakseni käsityksen nykyisestä tilanteesta, L’Eco di Bergamo -lehden sunnuntain 9. helmikuuta numero, reilu yksi sivua.

– Katsotaanpas tämän päivän L’Eco di Bergamoa, perjantaina 13. maaliskuuta yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen, Locatelli luettelee.

Italia on kärsinyt Euroopan maista pahiten koronaviruspandemiasta. Maassa oli WHO:n maanantaina julkaiseman tilanneraportin mukaan todettu 24 747 tartuntaa. Viruksen aiheuttamaan tautiin oli kuollut 1 809 ihmistä.

Lombardiaan kuuluvassa Bergamon maakunnassa tilanne on kriittinen, sillä sairaalat ovat lähellä murtumispistettä, The Washington Post kertoo. Asukkaat kuvailevat Bergamoa aavemaiseksi paikaksi, jossa vain ambulanssit ja ruumisautot kulkevat öisin.

Pienessä Nembron kaupungissa on kuollut viimeisten 12 päivän aikana ainakin 70 ihmistä. Kaupungissa kuoli koko viime vuoden aikana noin 120 ihmistä, Corriere della Sera kertoo.

– On perheitä, joissa surraan enemmän kuin yhtä ihmistä ja hautaustoimistojen kanssa on muodostunut ongelma. Niillä on liikaa ruumiita, Nembron pormestari Claudio Cancelli sanoi.

Cancelli itse on ollut kaksi viikkoa jo eristyksissä monien muiden kaupungin asukkaiden tavoin.

L’Eco di Bergamon sivuilta löytyy entisten poliitikkojen, sähköasentajien ja pappien kuolinilmoituksia. Useimmat kuolleista ovat 70–80-vuotiaita. Lyhyissä kuolinilmoituksissa ei kerrota kuolinsyytä, mutta arviolta noin 90 prosenttia on lehden toimittajan mukaan kuollut koronavirukseen.

– Nämä ovat upeita vanhuksiamme, jotka kuolevat, Alberto Ceresoli suree.

– Se, että he lähtevät tällä tavalla, on erittäin epäreilua.