Ajaako Putin kansan vaaliuurnille koronasta piittaamatta? Venäläiset vaativat sekä äänestyksen siirtoa että Putinin ”vallankaappauksen” estämistä

Kreml oli vielä maanantaina tiukasti sitä mieltä, että kansalaiset voivat äänestää Putinin ajamista perustuslakimuutoksista huhtikuun 22. päivänä koronaviruksesta huolimatta.

Taipuuko presidentti Vladimir Putin siirtämään huhtikuun 22. päivälle suunniteltua kansalaisäänestystä koronaviruksen takia?

Tämä kysymys askarruttaa nyt venäläisiä, sillä vielä maanantaina Kreml vakuutti, että mitään syytä äänestyksen siirtämiselle ei ole eikä myöskään mitään aihetta hätätilan julistamiselle ole.

Myöhään maanantai-iltana Venäjä kuitenkin ilmoitti, että se sulkee omat rajansa ulkomaan kansalaisilta toukokuun 1. päivään saakka koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Muutos astuu voimaan keskiviikkona 18. maaliskuuta.

Poliisi pidätti perustuslakimuutoksia vastustaneita mielenosoittajia Pietarissa sunnuntaina kovin ottein.

Tiistaina julkisuuteen tuli tieto, että Moskovan kansalaiskamari on päättänyt vedota Putiniin kansalaisäänestyksen siirtämiseksi.

Aloite perustuslakiäänestyksen siirtämisestä tuli Eho Moskvy -radioaseman päätoimittajalta Aleksei Venediktovilta, jonka mukaan äänestyksen järjestäminen huhtikuussa vaarantaisi kansanterveyden vaikean koronavirustilanteen vuoksi.

Äänestäminen tarkoittaisi massiivista kansan ”liikekannallepanoa” samaan aikaan, kun kaikkialla muualla maailmassa ihmisiä kehotetaan pysymään kodeissaan mahdollisimman paljon viruksen leviämisen estämiseksi.

Venäjällä on nähty viime päivinä myös opposition mielenilmauksia, joissa ihmiset ovat yrittäneet vastustaa presidentti Vladimir Putinin yksinvallan sinetöintiä perustuslakimuutosten varjolla. Poliisi on pidättänyt kovaotteisesti mielenosoittajia sekä Moskovassa että Pietarissa.

Mitään suuria mielenilmauksia ei ole kuitenkaan voitu edes yrittää järjestää, sillä Moskovassa on kielletty yli 5 000 ihmisen joukkokokoontumiset ja Pietarissa yli 1 000 hengen kokoontumiset koronavirukseen vedoten.

Venäjällä odotetaan Vladimir Putinin ilmoitusta perustuslakiäänestyksen päivämäärästä ja koronaviruksen aiheuttamista mahdollisista uusista varotoimista.

Vielä maanantaina Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov tyrmäsi kaikki vaatimukset ja huhut äänestyksen siirtämisestä.

– Mitään vaihtoehtoisia äänestyspäiviä ei ole katsottu, sille ei ole ollut mitään objektiivista perustetta, Peskov vakuutti venäläistoimittajille.

Myöhemmin maanantai-iltana Venäjän parlamentin ylähuoneen puhemies Valentina Matvijenko myönsi kuitenkin, että päätös kansalaisäänestyksen järjestämisestä on tehtävä koronavirusepidemiatilanteen mukaan.

– Nyt meillä on koronavirus. Me aloitamme aamun sillä ja lopetamme illan sillä. Mitä tapahtuu kansalaisäänestykselle, siitä päättävät presidentti, hallitus ja liittoneuvosto sen mukaan, miten tilanne kehittyy, Matvijenko sanoi uutistoimisto Ria Novostin mukaan.

Valentina Matvijenko myönsi, että perustuslakiäänestyksen järjestämisessä pitää ottaa huomioon koronavirustilanne.

Putin on tähän mennessä korostanut, että perustuslakimuutokset astuvat voimaan vain, mikäli suurin osa kansalaisäänestykseen osallistuvista kannattaa sitä.

Äänestyksen äänestysaktiivisuudelle ei ole asetettu kuitenkaan mitään minimirajaa, sillä Kreml haluaa välttää tilanteen, jossa oppositio pystyisi äänestysboikotilla saamaan perustuslakimuutokset kumottua.

Venäjä perustuslakituomioistuin ilmoitti jo maanantaina, että Putinin ehdottamat perustuslakimuutokset ovat laillisia.

Käytännössä suurin muutos liittyy siihen, että Putinin presidenttikausien laskuri nollataan ja Putin voi pyrkiä uudelleen presidentiksi jälleen kahdelle kaudelle eli vuoteen 2036 asti. Samalla presidentti saa myös entistä suuremmat valtaoikeudet esimerkiksi tuomioistuinten kontrolloimiseen. Opposition mielestä kyseessä onkin perustuslakimuutoksen avulla toteutettava vallankaappaus Putinin elinikäisen presidenttiyden varmistamiseksi.

Pietarissa mielenosoittajat asettivat neilikoita Venäjän nykyisen perustuslain eteen merkkinä siitä, että Vladimir Putinin uusi perustuslaki hautaa loputkin Venäjän demokratian rippeet.

Venäjän mediassa oli jo maanantaina useita artikkeleita, joissa kerrottiin kulissien takaisista äänestyksen siirtoneuvotteluista. Esimerkiksi Meduza, Znak.com ja Openmedia kertoivat omiin lähteisiinsä vedoten, että Kremlissä pohditaan parhaillaan useita mahdollisia vaihtoehtoisia tapoja viedä perustuslakimuutos loppuun.

Yhdeksi vaihtoehtoiseksi äänestyspäiväksi on ehdotettu kesäkuun 12. päivää, joka on Venäjän kansallispäivä. Tuolloin venäläisillä on yhteensä kolmen vapaapäivän putki, joten uuden perustuslain hyväksyminen sopisi päivään sekä teemallisesti että käytännön järjestelyjen vuoksi.

Toinen mahdollinen äänestyspäivä voisi olla syyskuun 13. päivä, jolloin Venäjällä järjestetään useita erilaisia paikallis- ja täydennysvaaleja.

Presidentti Putinin täytyy vielä allekirjoittaa ukaasi kansanäänestyksen järjestämisestä, jolloin hän määrittelee lopullisesti äänestyspäivän.

Meduzan lähteiden mukaan Putin saattaa pitää lähipäivinä venäläisille osoitetun puheen, jossa hän käsittelee laajemmin koronavirustilannetta ja ilmoittaa myös perustuslakiäänestyksen kohtalosta.

Venäjällä on pohdittu myös sähköisen äänestämisen järjestämistä internetissä, mutta käytännössä siihen ei ilmeisesti olisi vielä teknisiä valmiuksia tai ainakaan suuri osa kansasta ei pystyisi silloin äänestämään kotoaan käsin.

Yksi vaihtoehto lienee yhä edelleen myös se, ettei mitään kansalaisäänestystä edes järjestetä, vaan perustuslakimuutokset astuvat voimaan ilman sitä. Kreml korosti jo tammikuussa, että äänestyksen järjestäminen ei olisi edes välttämätöntä, mutta Putin haluaa kuunnella kansaa ja tahtoo siksi ehdottomasti järjestää äänestyksen.

